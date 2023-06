Fotbalul românesc este mai sărac. Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea: „Vreau să stau mai mult cu nepoții”

Lovitură dură pentru fotbalul din Bănie! Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al clubului CS Universitatea Craiova, dar și din fotbal. Fostul internațional are 67 de ani și a spus că vrea să petreacă mai mult timp cu nepoții.

Sorin Cârțu a obosit și se retrage din fotbal. În presă s-a zvonit că gestul său ar avea legătură cu un conflict cu Mihai Rotaru, patronul clubului CS Universitatea Craiova, dar fostul internațional a spus că este vorba despre faptul că a obosit și că își dorește să petreacă mai mult timp cu nepoții lui.

Sunt peste 55 de ani pe care-i am în fotbal, am trecut prin toate trăirile și stările, de fotbalist, antrenor și în ultimii 4 ani jumătate de conducător”, a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă susținută pe 16 iunie .

„Am ținut neapărat să anunț, e un eveniment în viața mea. Nu vrea să se facă nu știu ce comentarii, sigur vor ieși polemici. Dar ca respect pentru mine, pentru ce am însemnat eu în fotbalul românesc, și ceea ce însemn, luați de bună ceea ce transmit. Am decis să ies din fotbal și acesta adevăratul motiv care m-a determinat să fac acest gest…

Sorin Cârțu a fost jucător și antrenor la formația din Oltenia. Este ultimul tehnician care a adus titlul în Bănie, în anul 1991.

Sorin Cârțu a jucat în „Craiova Maxima”, prima echipă care din România care a ajuns în semifinalele unei cupe europene și a spus mereu că nu se simte confortabil cu munca de birou. A regretat foarte multe că din cauza virusului de hepatită C, pe care l-a descoperit acum 16 ani, nu a avut forța să antreneze mai mult.

„Nu plec, unde să plec? Vă jur că mâine dacă voiam să fiu în altă zonă, sunt prieteni care mi-au propus să fiu undeva. Nu mă interesează, eu nu mă duc la președinte la altă echipă. Am făcut cât am putut ca antrenor. Nu puteam să fiu antrenor doar în Craiova, era clar că trebuie să te miști.

Singurul regret în antrenorat e că în 16 ani, pe lângă adversari, m-am bătut și cu sănătatea, cu adversarul ăla de Hepatica C. În cei 16 ani de suferință cu Hepatita C, puteam să dau mult mai mult, când m-a lovit eram un antrenor tânăr, cu nume. Ăsta e singurul regret din fotbal. În rest, am făcut exact ce mi-am dorit, ce am gândit”, a mai spus fostul jucător al „Craiovei Maxima”.