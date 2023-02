Sorin Cârțu, mărturie șocantă. „De la vaccinul anti-COVID mi-a scăzut sistemul imunitar”. De ce boală a suferit, 16 ani, fostul atacant al „Craiovei Maxima”

Sorin Cârțu este convins că din cauza vaccinului anti-COVID 19 i-a scăzut sistemul imunitar. Motivul? Se simte foarte obosit, iar în ultimii doi ani a răcit de multe ori. Președintele clubului CS Universitatea Craiova a dezvăluit și că a avut hepatita C, un virus cu care s-a infectat după ce a făcut o vizită la cabinetul stomatologic.

Sorin Cârțu a fost încă de la începutul pandemiei unul dintre oamenii din fotbal care nu au crezut că apariția virusului COVID-19 a fost de fapt un plan bine ticluit. Atunci a făcut scandal și a spus că nu vrea ca meciurile de fotbal să fie oprite, dar după ce s-a reluat campionatul s-a dus și s-a vaccinat. Acum regretă și este convins că de la acel vaccin i s-au tras multe probleme medicale.

Fostul atacant al „Craiovei Maxima” a dezvăluit și că are hepatita C. A descoperit această problemă acum 16 ani și a aflat că virusul l-a luat dintr-un cabinet stomatologic.

„16 ani m-am luptat cu hepatita C, detaliu care m-a dat în spate de la antrenorat. Am pus o frână, ca să am un pic grijă și de sănătate. O boală perversă, dacă nu ești atent cu ea… Am descoperit-o întâmplător, mai aveam un pic și ajungeam la ciroză. De la dantură a început, am înțeles, am luat-o de la stomatologie. S-a declanșat maxim pe stare de stres, după moartea mamei, în 1998.

În perioada aia, aveam un iureș și cu frații Mihăilești, aveau să-mi dea vreo 150.000 de dolari. Venisem cu ei pe prietenie și am cedat din calitatea mea, m-am complăcut la o situație de Divizia B.

Și m-am dus în fața oglinzii, mi-am dat două palme și i-am lăsat încolo de bani. Am pierdut multe sute de mii de euro din diverse contracte neonorate”, a rememorat fostul atacant al „Craiovei Maxima” și al echipei naționale.