Fotbalist român, dat afară din casă alături de fiica sa: ”Mi-a dat efectiv țeapă”

Deoarece în România avea o pensie mică, în urma unei discuți cu un bărbat, fostul fotbalist a decis să se mute în Statele Unite. S-ar părea că americanul i-a promis multe, însă nimic din ce a spus nu s-a întâmplat. După doar trei luni, fotbalistul a fost dat afară din casă alături de fiica sa.

Este vorba despre Ioan Lita Dumitru. Acest se află printre cei mai buni jucători de fotbal din istoria României. Fostul fotbalist a jucat 57 de meciuri la echipa națională. În tot acest timp, Dumitru Lita a înscris 12 goluri și potrivit unor declarații făcute de Gică Hagi, acesta s-a apucat de fotbal datorită lui Ioan Lita Dumitru.

În urma promisiunilor făcute de bărbatul din SUA, fotbalistul a decis să plece din România. Cu toate acestea, nimic din ce a promis americanul nu s-a întâmplat, iar Ioan Lita Dumitru a trăit șocul vieții sale după ce a fost dat afară din casă și lăsat în stradă alături de fiica sa.

”Un american a cărui mamă este româncă mi-a dat efectiv țeapă. Tipul are aici o Academie și îmi promisese multe, dar până la urmă nu s-a întâmplat ceea ce spunea. După trei luni am rămas efectiv în stradă, ne-a dat afară din casă.

Am luat-o iar de la sub zero, ne-am mutat în zona unde are fata școala, unde este într-o clasă alături de cei mai inteligenți copii din America, genul acela de clasă specială”, a spus fostul fotbalist în cadrul unei emisiuni de Radio, potrivit WOWbiz.ro.