Fotbalist lovit de fulger! A ajuns la spital. Cine este considerat, de fapt, principalul vinovat

Camerele de supraveghere de pe un stadion din Rusia a surprins imagini de groază și care arată momentul în care un fotbalist rus, în vârstă de 16 ani, a fost lovit de fulgere, în timp ce se afla la antrenamente, pe terenul de fotbal.

Momentul șocant în care este surprins fotbalistul rus, în vârstă de 16 ani, lovit de fulger, și este lăsat în comă a făcut deja înconjurul lumii. Ivan Zaborsky se află în comă și se luptă pentru viața sa în urma incidentului, produs la un antrenament de weekend, în orașul Orekhovo-Zuevo, la est de Moscova. Adolescentul se pregătea singur pe teren, în timp ce coechipierii săi urmăreau antrenamentul pe terenul FC Znamya Truda. Se vedea că cerul a fost senin când fulgerul a izbit și a lovit un lanț metalic ce se afla în jurul gâtului lui Zaborsky. Uimitor este faptul că, după ce este lovit de fulger, tânărul reușește să lovească mingea de la marginea zonei de pedeapsă chiar și după ce fusese lovit de fulger. Zaborsky se prăbușește la pământ și antrenorii și coechipierii lui sunt văzuți cum aleargă n grabă spre el.

Antrenorul său Anton Basov i-a efectuat un masaj cardiac și reanimare iar portarul inconștient a fost dus în grabă la un spital local și apoi transferat cu elicopterul la o clinică din Moscova. Iubita sa, Yelena, a declarat pentru presă:

„Este în stare stabilă. Și-a recăpătat conștiința, dar din cauza unui șoc dureros puternic, el a trebuit să fie pus din nou în comă. Are o cicatrice în jurul gâtului, unde fulgerul i-a lovit lanțul și … plămânul i s-a deteriorat. Părinții lui suntlângă el. Are nevoie de timp pentru a se stabiliza. S-a trezit de mai multe ori, dar medicii au fost speriați să-și asume un risc, iar el a fost pus din nou în comă. Medicii spun că s-a născut sub o stea norocoasă. Încă nu pot înțelege totul.”