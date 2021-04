Fostul soț al Stelei Popescu, dezvăluiri tulburătoare. Ce pățește aproape în fiecare noapte (exclusiv)

Primul soț al Stelei Popescu trăiește din amintirea marii actrițe. Dan Puican, regizor și om de radio, a povestit că are nopți în care își visează soția. Fostul soț al actriței trăiește o perioadă dificilă, iar asta pentru că nu poate merge atât de des la mormântul soției sale.

Dan Puican este în vârstă și sănătatea lui este din ce în ce mai precară, lucru care îl împiedică să meargă prea des la mormântul Stelei Popescu, care se află la Cernica.

Regizorul spune că se roagă în fiecare zi pentru sufletul soției sale și îi aprinde câte o lumânare. Singura lui alinare este că Stela Popescu îi mai apare uneori în vis, ceea ce îl bucură enorm.

“Nu cred că mă mai duc la Cernica, la mormântul Stelei, de Paște, pentru că este foarte departe, însă o să îi aprind o lumânare la Biserică să aibă liniște pe lumea cealaltă. Mereu îmi aduc aminte de ea chiar dacă timpul a trecut așa repede, o mai visez, destul de des îmi apare în vis. Ultima dată am visat-o că era la radio în calitate de invitat și vorbea despre experiențele sale profesionale”, ne-a mărturisit regizorul Dan Puican.

Cei doi au fost căsătoriți timp de 8 ani și chiar și după despărțire au rămas prieteni buni. Dan Puican s-a recăsătorit, însă asta nu le-a stricat legătura, ci dimpotrivă. Actrița era adesea invitată la masă de către cei doi soți.

“Nu o voi uita niciodată pe Stela, iubirea din tinerețe nu se uită niciodată. Lumea am văzut că a uitat-o, dar asta din cauză că are atâtea necazuri încât nu le mai stă capul la nimic. Însă, eu nu o voi uita niciodată indiferent de perioada prin care o să trec”, s-a confesat Dan Puican reporterului Impact.ro.

Cei doi s-au despărțit din cauza faptului că marea actriță nu își dorea copii.

”Dan nu a vrut să se despartă, vestea a căzut ca un trăsnet pe capul lui. Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ călare pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. A fost mai bine aşa, pentru că eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere.”, mărturisea actrița.