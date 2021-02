Fostul partener al Deliei, transformare radicală. Este de nerecunoscut, cum arată acum jumătatea din N&D

Numele N&D, sau Delia și Nick, erau pe buzele fanilor la începutul anilor 2000. Au reușit să spargă topuri cu piesele lor, iar fanii, din ce în ce mai mulți, îi urmăreau peste tot. Astăzi Delia a devenit un nume important în industria muzicală românească. Iar Nick, la 20 de ani de atunci, este mai prezent pe rețelele de socializare, decât pe scenă. S-a zvonit la un moment dat o reîntorcere a celor doi, dar a fost doar pentru aniversarea trupei, ulterior fiecare și-a văzut de drum.

Nicolae Marin alias Nick, a fost la finele lui 1999 inițiatorul trupei ce avea să spargă topurile și să-i facă celebri, atât pe el, cât și pe Delia Matache. Până în 2003, Nick și Delia au scos pe piață cinci albume discografice, toate cu mare succes la publicul tânăr. Delia, pe atunci o puștioacă la început de drum, își amintea recent de momentele de succes ale trupei, declarând:

La 20 de ani de la debut, Nicolae Marin alias Nick, este cu totul schimbat față de cum îl țin minte fanii din acea perioadă. Astăzi, ajuns la 44 de ani, Nick este vizibil mai slab față de cum arăta în 1999. Căsătorit și cu o fiică de 14 ani, Nick își arată viața de zi cu zi, pe rețelele de socializare, unde este mult mai activ ca niciodată.

A mai avut câteva apariții tv, în diferite emisuni, și chiar o revenire pe scenă alături de Delia, la aniversarea trupei. Ceea ce au putut observa fanii, în ultima vreme, este faptul că fostul membru N&D a slăbit foarte mult.

”Am slăbit peste 20 de kilograme. Din dragoste! Am vrut să îmi schimb modul de viaţă, mâncam total aiurea, shaorma, eram total neorganizat. Ajunsesem să nu mai pot să mă aplec să mă leg la bocanci.

Am început să mănânc puţin mai calculat, am înjumătăţit mâncarea, am ţinut şi o cură de slăbire 6 luni. Apoi am început să mă mişc puţin. De atunci nu mai ţin dietă, dar am eliminat pâinea”, a povestit Nick.