Fostul iubit al Lidiei Buble, reținut de poliție. Cobra Tate, arestat după un moment ca în filme

Veste incredibilă în showbizul românesc. Controversatul Cobra Tate a fost arestat de către polițiști. Ce a făcut fostul iubit al Lidiei Buble pentru a fi reținut de către autorități. Momentul a fost parcă desprins dintr-o peliculă de acțiune.

Celebrul om de afaceri Cobra Tate a fost reținut de către autoritățile din Spania, cu puțin timp în urmă. Fostul pretendent al artistei Lidia Buble a încercat să fugă de polițiști atunci când aceștia au vrut să-l oprească în trafic.

Controversatul milionar a încălcat legea rutieră din Spania, conducând agresiv și cu o viteză excesivă, motiv pentru care oamenii legii au încercat să-l rețină. Deși a fugit cât a putut de repede de autorități, reprezentanții Poliției spaniole l-au prins, în cele din urmă, pe Cobra Tate și l-au reținut deîndată.

Totul a pornit de la o mică întrecere pe care afaceristul și câțiva dintre prietenii săi au pus-o la cale pentru a tura motoarele bolizilor sale de lux.

Odată ce a realizat că este urmărit de către polițiști, deoarece depășise limita legală de viteză, fratele lui Tristan Tate a fugit de autorități. Din nefericire pentru el, însă, oamenii legii l-au urmărit până la hotelul în care acesta era cazat și l-au ridicat.

Milionaul s-a ales doar cu o amendă usturătoare în urma micii sale aventuri ca la raliu, sancțiune pe care au primit-o și prietenii săi care au participat la cursă.

Potrivit unor surse apropiate Lidiei Buble care au vorbit pentru PlayTech la începutul lunii martie 2021, relația dintre cântăreață și luptătorul MMA nu a fost rezistat din pricina distanței, afacerile milionarului ținându-l departe de frumoasa blondină pentru perioade îndelungate de timp.

„Da, sunt împreună, dar la început de relație. El este expansiv, o compleșește cu detalii, cu mici atenții, gesturi romantice. Lidia este destul de temperată și nu este deloc impresionată de opulența de care este inconjurat Tate.

El a invitat-o de curand intr-o vacanta luxoasa, insa Lidia a refuzat. Il place, este fericita, dar nu se arunca deloc cu capul inainte, mai ales că știe că el nu este ușă de biserică”, au declarat surse apropiate cuplului, în exclusivitate, pentru playtech.ro, la finele lunii trecute.

Ea are nevoie de afecțiune, are nevoie sa petreacă timp cu un bărbat, să se cunoască. Păi dacă el stă numai plecat, înca de la inceputul relației, normal ca intervine plictiseala. Cât sa vorbești și la telefon? Lidia este un om care capătă greu încredere într-un barbat, trebuie să ajungă să-l cunoască foarte bine, iar pe Cobra nu are cum sa ajungă să-l cunoasca foarte bine”, ne-au declarat apropiati ai Lidiei Buble.