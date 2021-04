Cobra Tate, părăsit de Lidia Buble? Artista a pus piciorul în prag după ce s-a enervat EXCLUSIV

Nici bine nu s-a aflat de relația lor, că Lidia Buble i-a spus adio celui cu care începuse o idilă, și anume, Cobra Tate, nimeni altul decât fratele lui Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, și un milionar râvnit de multe doamne și domnișoare.

Luptătorul MMA a căpătat notorietate încă din vremea când fratele său, Tristan, forma un cuplu cu Bianca Drăgușanu. Cobra Tate a strâns și el o avere impresionantă, chiar dacă a mărturisit că provine dintr-o familie modestă.

În luna martie a acestui an, Playtech scria în exclusivitate despre relația lor, care era la început. Mereu extrem de atent cu ea, cu mici detalii care fac mereu diferența, Lidia Buble a fost cucerită de Cobra Tate, iar fericirea i se putea citi pe chip.

Acum, informații noi despre relația dintre Cobra Tate și Lidia Buble au ieșit la iveală și se pare că, între ei, greutățile au început să-și spună cuvântul. Nu este vorba despre greutăți financiare, evident, ci distanța ar fi motivul pentru care Lidia Buble s-ar îndepărta tot mai mult de cel care i-a furat inima, după despărțirea de prezentatorul de televiziune, Răzvan Simion, cu care a avut o relație de cinci ani.

Așadar, conform informațiilor obținute în exclusivitate de reporterii Playtech.ro, se pare că frumoasa artistă este nemulțumită de faptul că iubitul ei ar fi mai tot timpul plecat, prin prisma afacerilor sale, iar relația, deși la început, s-ar fi consumat mai mult prin telefon. În plus, ea nu crede în relații la distanță, Cobra Tate petrecând doar o săptămână la două luni în România.

”Ea are nevoie de afecțiune, are nevoie sa petreacă timp cu un bărbat, să se cunoască. Păi dacă el stă numai plecat, înca de la inceputul relației, normal ca intervine plictiseala. Cât sa vorbești și la telefon? Lidia este un om care capătă greu încredere într-un barbat, trebuie să ajungă să-l cunoască foarte bine, iar pe Cobra nu are cum sa ajungă să-l cunoasca foarte bine”, au declarat apropiati ai artistei, pentru Playtech.ro.