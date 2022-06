Fostul concurent Survivor România care a vrut să se sinucidă: „Eram cu ceva în mână și voiam să zic gata”

Un fost concurent de la emisiunea ,,Survivor România” a venit cu mărturii șocante. Sportivul și-a deschis sufletul și a vorbit despre un moment extrem de dureros din viața sa în care s-a gândit să își pună capăt zilelor. ,,Intrasem într-o depresie în care îmi venea să zic gata!’‘, a povestit el. Nimeni nu se aștepta ca sub zâmbetul său să fie o durere uriașă într-o etapă complicată despre care puțini au știut.

Un fost concurent de la emisiunea ,,Survivor România” a șocat cu povestea sa de viață. Acesta a mărturisit că a traversat un episod extrem de greu care l-a făcut să se gândească la sinucidere. Mai exact, este vorba despre Cucu.

Băiatul a devenit cunoscut alături de ceilalți doi colegi de la Noaptea Târziu. Tinerii au pus zâmbetul pe buze tuturor cu ajutorul unor parodii de neuitat, ulterior și-au început ușor drumul în televiziune.

Emil și Cuza au fost parte din show-ul Asia Express, timp în care Cucu a vizitat Republica Dominicană. Cel din urmă a încercat să demonstreze că este un supraviețuitor, fanii de acasă neștiind că indiferent de titlul pe care nu l-a primit se poate numi așa.

Vedeta a vrut la un moment dat să își încheie socotelile cu viața, dar în cele din urmă a realizat că are pentru ce să trăiască. Trupa de parodii din care făcea parte l-a propulsat în vizorul tuturor într-o lume pe care nu o cunoștea și nu știa să o gestioneze.

Cântărețul a ajuns rapid în București, acolo unde viața i s-a schimbat total. Cucu a început să consume alcool și să profite de viața de noapte tumultoasă din Capitală, ulterior simțind că nu se mai regăsește.

„Intrasem într-o depresie din aia în care la un moment dat îmi venea să zic gata, dă-o dracu” de viață, asta e și nu mai are sens! Ajunsesem până în punctul ăla în care eram cu ceva în mână și voiam să zic gata, asta a fost! În momentul în care am vrut să fac treaba asta, am făcut o recapitulare a vieții mele și la un moment dat, eram în clasa a opta, fusese un caz la mine în zonă și cineva s-a sinucis.

Aveam un profesor de religie, care la un moment dat ne-a spus că treaba asta cu sinuciderea e cel mai josnic lucru pe care poți să îl faci, că e cel mai simplu. În momentul în care ai probleme, e cel mai josnic lucru să te sinucizi, pentru că te sinucizi, aia e, ai plecat. Dar în loc tu ai lăsat foarte mulți oameni care suferă!”, a povestit Cucu, pentru cancan.ro.