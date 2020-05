Fostul concurent de la Exatlon, Giani Kiriță, idol în Turcia. Ce a apărut în presa de acolo

Giani Kiriță a ajuns idol în Turcia! Ce a apărut în presa de acolo despre sportivul român și de ce îl iubește toată lumea pe fostul concurent de la Exatlon?

Giani Kiriță nu mai este iubit doar în țara de origine, pentru că a devenit idol în Turcia. Acesta a jucat nu mai puțin de 8 ani acolo, iar oamenii au început să prindă drag de el. Până și gunoierii poartă combinezoane cu numele lui Kiriță pe ele. Sportivul a activat în echipa Bursaspor, cu care a devenit ulterior campion în anul 2010. Recent, fostul concurent de la Exatlon a postat o fotografie de pe străzile Bursa cu un gunoier care purta un combinezon cu numele său pe ea și cu numărul 8, cel care i-a purtat noroc donamovistului. “O poză cât o mie de cuvinte. Respect, Bursaspor!”, a fost mesajul lui Giani, extrem de emoțioant de respectul și iubirea pe care o simte din partea turcilor.

„Succesul a fost adus de mai mulţi factori. Jucătorii au crezut unii în ceilalţi. Nu am ratat nicio oportunitate. Toţi fotbaliştii din echipă, indiferent dacă au jucat sau nu, s-au respectat reciproc. Bineînţeles că nu trebuie să îi uităm nici pe suporteri. Până acum, nu am avut parte de un interes atât de mare la nici o echipă la care am jucat”

Giani Kiriță (2010)