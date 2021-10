Ce mai face Narcisa Birjaru după ce a câștigat Chefi la cuțite și a lucrat pentru Cristi Borcea, toată vara

Narcisa Birjaru a avut parte de foarte multe oportunități de când a câștigat Chefi la cuțite. Aceasta a lucrat toată vara pentru Cristi Borcea, iar acum a revenit în mediul online după o lungă pauză, spre fericirea fanilor săi.

Narcisa Birjaru și-a îngrijorat admiratorii de pe rețelele de socializare după ce a fost inactivă mai mult timp. Câștigătoare Chefi la Cuțite a fost extrem de ocupată în ultimul timp, mai ales pentru că s-a ocupat de mâncarea servită în hotelul lui Cristi Borcea din stațiunea Olimp.

Totuși, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a surprins pe toată lumea și a postat o fotografie în care apare alături de partenerul ei de viață. Aceasta s-a decis să își sărbătorească soțul cu ocazia zilei lui de naștere pe rețelele de socializare, iar admiratorii săi au reacționat imediat.

Narcisa Birjaru și Alex Turcitu formează un cuplu încă de când erau copii. Cei doi s-au căsătorit pe când fosta concurentă de la Chefi la cuțite avea 14 ani, iar de atunci sunt nedespărțiți, prețuind mereu relația pe care o au și momentele frumoase pe care le-a adus viața de familie.

La mine nu este așa, pur și simplu eu și cu iubitul meu ne-am întâlnit undeva, ne-am plăcut, am făcut școala generală și în primul an de liceu ne-am căsătorit. Și de atunci suntem de nedespărțit, suntem împreună de nouă ani.”, spunea Narcisa Birjaru, în urmă cu ceva timp.

Narcisa Birjaru s-a ocupat de restaurantul din hotelul deținut de Cristi Borcea în Olimp, iar Cătălin Scărlătescu, mentorul său de la Chefi la cuțite, s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că aceasta a cunoscut succesul și a găsit un loc de muncă foarte repede.

„Nu mai am ce sfat să-i ofer Narcisei. Tot ce a fost de spus şi de învăţat, s-a spus şi s-a învăţat încă din timpul emisiunii. Narcisa a dovedit de multe ori că ştie ce are de făcut, aşa că am deplină încredere în alegerile ei.”, ne-a spus, în exclusivitate, Cătălin Scărlătescu.