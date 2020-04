Fostul coleg al lui Ștefan Bănică Jr, umilit într-un centru de tratament: ”Am completat fișa în genunchi!”

Ovidiu Danci, fostul coleg al Ștefan Bănică Jr, după ce a participat la show-ul ”Dansez pentru tine”, susține pe Facebook că a trăit experiențe ”strigătoare la cer”, la un centru de tratament.

Ovidiu Danci a trecut printr-o experiență neplăcută. Acesta mărturisește că s-a dus la Centrul de permanență din Cartierul ANL unde a primit un tratament nefavorabil.

”Aseară după Romanii au talent am ajuns la Centrul de permanenta din Cartierul Anl, probabil din cauza emoțiilor și pentru ca am primit recomandarea ORL sa-mi verific tensiunea de doua ori pe zi.

Doua experiențe strigătoare la cer:

1. Cu asistentul care m-a certat ca doar pentru atât am venit? Plus ca mi-a zis sa-mi cumpăr tensiometru , i-am spus ca dacă îmi da el bani, îmi cumpăr!

2. Aseară am fost tratat și mi s-a vorbit ca și ultimul om, au refuzat sa-mi deschidă usa și era vizibil ca starea mea nu este buna, am fost ținut afara și mi-a dat o fisa sa o completez in genunchi și fără lumina…..

”Am ajuns umilit și cu o altă hemoragie”

Nu o pot numi pe aceasta “ doamna doctor și asistenta ei” Stimata Dr Ionescu Mirela!

Lipsite de orice lipsa de umanitate ar trebui date afara din acest sistem putreg și aduși tineri care fac voluntariat!

Cu o atitudine indolenta, tonul și comportamentul lor mi-au crescut tensiunea din nou, am întrebat-o cum o cheamă , dacă este plătită pentru ca vine la acest centru și dacă a depus Jurământul lui Hippocrate?

Răspunsul a fost sa caut pe site și nu ma privește pe mine dacă este ea plătită!

Am ajuns acasă umilit și a urmat o alta hemoragie.”, a scris acesta pe contul de socializare.

Ovidiu Danci s-a făcut remarcat după ce a participat la show-ul ”Dansez pentru tine”. Acum, acesta are o școală de balet. De altfel, micile sale balerine au prezentat și un moment de balet pe scena ”Românii au talent”.