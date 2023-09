Fostul câștigător X Factor, vindecat complet de o boală gravă. Florin Răduță a făcut anunțul: ‘Am scăpat după 3 ani’ EXCLUSIV

Florin Răduță a ajuns pentru prima oară în atenția publicului în anul 2015, atunci când s-a înscris la X Factor. Talentul său a fost remarcat imediat, iar vocea sa a ajuns la inimile milioanelor de telespectatori. Astfel, Florin Răduță a câștigat sezonul 5 de la X Factor, în calitate de finalist al grupei lui Ștefan Bănică. Astăzi este unul dintre cei mai apreciați artiști, are numeroase evenimente și concerte și lansează deseori piese compuse chiar de către el, însă până a gustat din succes, tânărul a primit mai multe încercări de la viață. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, artistul ne-a povestit prin ce a trecut în ultimii 3 ani.

De-a lungul anilor Florin a primit mai multe lovituri de la viață, însă s-a ridicat de fiecare dată și a luptat pentru visul său! Nimeni și nimic nu l-a oprit, nici diagnosticul crunt pe care l-a primit din partea medicilor. Astăzi este o zi importantă pentru fostul concurent de la X Factor și Eurovision. Lansează o nouă piesă compusă de el! Florin ne-a oferit mai multe detalii despre activitatea sa profesională:

“A fost un an plin de evenimente muzicale, în special vara aceasta. Am cântat prin toată România la evenimente, nunți, botezuri și concerte. Astăzi lansez o nouă piesă care se numește “Mâine”. Este scrisă, compusă de mine. Este vorba despre persoana potrivită care îți face viața mai frumoasă. Videoclipul este făcut împreună cu toată comunitatea mea de pe Facebook și de pe TikTok. Pe lângă asta, în octombrie mai lansez o piesă, alături de o voce mare din Italia, o variantă în italiană a unei piese de-ale mele. Mă bucur că anul acesta am reluat în forță tot ce aveam de făcut după toată perioada prin care am trecut.”, ne-a declarat Florin Răduță, în exclusivitate pentru Playtech Știri.