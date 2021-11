Fostul căpitan al Stelei face mărturisiri incredibile. Momentele crunte prin care a trecut. „Am fost săraci, la limita supraviețuirii”

Fostul căpitan al Stelei face mărturisiri incredibile. Unul dintre componenții echipei numită azi FCSB ce a câștigat ultimele titluri de campioana pentru gruparea lui Gigi Becali s-a retras din fotbal în 2019, la 34 de ani. A obținut multe, în plan sportiv și financiar, putea să obțină și mai multe, dar a și pierdut destule. Alex Bourceanu (36 de ani) a recunoscut într-o emisiune că a trecut și prin momente grele în viață, mai ales la jumătatea anilor ’90.

Fostul căpitan al Stelei face mărturisiri incredibile. Alex Bourceanu a făcut parte din echipa care a adus ultimele 3 titluri pentru gruparea finanțată de Gigi Becali. 3 la rând, ultimul în 2015. În acea vreme, el și Mihai Pintilii deveniseră, păstrând proporțiile, asemenea cuplului legendar de mijlocași ai Bacelonei, Xavi-Iniesta. Saltul făcut de Bourceanu, mai ales la un an după transferul de la Poli Timișoara la Steaua/FCSB l-au transformat în, probabil, cel mai bun fotbalist pe postul lui din România.

Alex Bourceanu a urmat carieră ce l-a dus prin Turcia și Rusia, apoi încă o perioadă la Steaua/FCSB, dar mai puțin reușită. A început să „adune” accidentări care l-au scos din forma la care ajunsese. L-au și împiedicat să adune mai mult de 26 de selecții la națională. Născut în Galați, fostul căpitan al Stelei a făcut mai multe dezvăluiri despre viața lui, în dialogul avut cu Ovidiu Ioanițoaia în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.ro.

Alex Bourceanu a mărturisit că a trecut și prin momente crunte într-o anumită perioadă a vieții, chiar dacă părinții lui erau ingineri.

Bourceanu a mai spus că, după ce a câștigat primii bani din fotbal, 50 de lei, primul lucru pe care l-a făcut a fost să bea multe sucuri Prigat.

Târziu (n.r. – întrebat când a câștigat primii bani din fotbal)! La un turneu de juniori la 16 ani. Până la 20 n-am câștigat bani. Apoi până la 22 câștigam o sută de dolari pe lună, titular în Liga 2, apoi 500 de dolari de la 22 la 23 de ani.

Am băut Prigat în fiecare zi (n.r – ce a făcut cu primii bani câștigați din fotbal). Ha, ha, ha! Zilnic câte o sticlă de Prigat! Aveam 50 de lei, deci cred că vreo două săptămâni am trăit bine. Era un lux atunci. Am avut o perioadă în care am băut foarte mult suc și o perioadă în care beam doar Coca-Cola. Între 20 și 22 de ani beam numai Coca-Cola, nimic altceva, nici măcar apă! Doar la antrenamente. Apoi am renunțat că mi-am dat seama să nu e OK.