Fostul antrenor FCSB care a fost surprins cu Elena Udrea la masă: ”Ați văzut cum arăta!”

Fostul antrenor FCSB care a fost surprins cu Elena Udrea la masă. Acum un deceniu, fostul senator PRM și candidat la președinția țării, Corneliu Vadim Tudor, lansa informația despre o presupusă idilă a Elenei Udrea (47 de ani), ministrul Turismului la acea vreme, cu antrenorul de atunci al echipei Steaua, actualmente FCSB, Ilie Stan (54 de ani). Amândoi erau din Buzău, iar relația s-ar fi înfiripat prin 1991, în perioada în care Stan era jucător la Steaua, unde se transferase din 1987 de la Gloria Buzău, iar Elena Udreaera elevă la un liceu din același oraș.

Elena Udrea a fost și unul dintre subiectele dialogului pe care Ovidiu Ioanițoaia l-a avut cu Ilie Stan în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Cunoscutul jurnalist sportiv l-a întrebat pe Ilie Stan care e adevărul în legătură cu afirmațiile de acum 10 ani ale lui Corneliu Vadim Tudor.

Nu am avut o relație amoroasă cu Elena Udrea, ne-am oprit doar la o masă, la o cină. Ne-am cunoscut, dar n-au fost chestiuni amoroase. Probabil că Vadim m-a văzut la masă și știți cum era… Am luat masa împreună la Minerva, la Chinezesc. Am plătit amândoi. Ea era la facultate în București, eu jucam la Steaua. Locuiam amândoi în Drumul Taberei”, a răspuns cel care a jucat 8 sezoane în tricoul roș-albaștrilor, cucerind 5 titluri de campion.