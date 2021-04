Cum s-a schimbat Adina Bourceanu după ce s-a ras, de fapt. A mărturisit totul cu sinceritate

Adina Bourceanu și-a schimbat viața după ce a dat jos 50 de kilograme. A suferit o intervenție pentru a scăpa de surplusul de piele rămas în urma procesului de slăbit, apoi a făcut un gest radical: s-a ras în cap. Spre uimirea tuturor, au mai urmat modificări, dar în plan personal. Motivul alegerii sale și ce i-a adus schimbarea.

Și-a dorit o transformare radicală , iar ambiția a ajutat-o să treacă peste toate schimbările. A reușit să slăbească 50 de kilograme, iar nu de mult la tuns la zero.

„Mi-am dorit tot timpul să fac asta o dată în viață”, a menționat într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”. Totul s-a întâmplat în luna octombrie a anului trecut. Astăzi, cu părul crescut, Adina a revenit pe micul ecran pentru a oferi detalii despre viața sa de după schimbare, una majoră pentru orice femeie.

Soția lui Alex Bourceanu nu regretă pasul făcut, dar admite că nu ar mai recurge la un astfel de gest, chiar dacă această perioadă i-a oferit multe lecții de viață.

„N-am regretat când m-am tuns, n-aș mai face lucrul ăsta, nu intenționam să rămân așa pe termen lung. Am vrut să fac asta o dată în viață și am făcut-o, mă bucur că am făcut asta. M-a ajutat cu stima de sine și toate astea, deși nu eram în primele două săptămâni foarte fericită de look-ul meu, a trebuit să îl port cu mândrie și trebuia să fiu puternică. M-a ajutat!”, a declarat Adina Bourceanu, într-un interviu pentru Antena Stars.