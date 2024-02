Fostele vedete OTV nu l-au abandonat pe Dan Diaconescu, nici după 11 ani: ”Să-mi dea matinalul și de mâine îl fac iar!”. Din ce bani au trăit Claudiu Bogdan și Cristina Coca EXCLUSIV

Patronul postului de televiziune OTV, Dan Diaconescu, are mari șanse să revină, în 2025, pe micul ecran, prilej de bucurie și pentru foștii lui angajați, soții Claudiu Bogdan și Cristina Coca, prezentatorii matinalului ”Zori de zi”. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Claudiu Bogdan ne-a dezvăluit cu ce s-a ocupat, în această pauză de televiziune, ce afacere, înțelept aleasă, i-a adus întregii lui familii un venit frumușel.

Claudiu Bogdan, gazda matinalului ”Zori de zi”, este nerăbdător să revină, pe micul ecran, de anul viitor, și tot la cârma emisiunii pe care a prezentat-o la OTV. Acesta ne-a vorbit cu entuziasm despre vestea că postul de televiziune OTV ar emite, din nou, din 2025:

”Eu aș vrea să revin, mai discutam cu Dan și era o posibilitate reală, el însă îmi spune că mai încearcă să rezolve lucruri, să vadă când i se dă voie să redeschidă. E vorba să ne întoarcem la matinal.

Aș vrea să revin, desigur, am discutat și cu Dan, și lui îi place ideea. Din ianuarie 2013 nu am mai făcut emisiunea. Să-mi dea matinalul înapoi și de mâine îl fac iar! Oricum, am rămas pe programul de matinal, am făcut 20 de ani, și la radio și la tv, deci e greu să te dezobișnuiești. Și acum, după atâția ani, mă trezesc tot la ora 5.30 dimineața!”.