Fosta vedetă Kanal D care se lansează în muzică. A fost la un pas să ‘spargă’ o căsnicie cu noua ei pasiune

Ella, fostă concurentă la ”Puterea Dragostei”, adună din nou atenția asupra ei după anunțul că se lansează în muzică, astfel că au ieșit la iveală noi informații despre acest proces anevoios și plin de sacrificii. Vedeta Kanal D a fost la un pas să destrame o căsnicie cu noua ei pasiune. „Soțul meu stătea cu nopțile la ea.”

Fosta vedetă Kanal D era cât pe-aci să ”spargă” o căsnicie după ce a anunțat că se lansează în muzică

Ella de la ”Puterea Dragostei” s-a lansat recent în muzică. Pentru a reuși în noua traiectorie aleasă, a fost nevoită să facă sacrificii, petrecându-și nopțile la filmări pentru videoclipuri și în studioul de înregistrări.

„Ella îmi este prietenă și mie, și lui Danezu, soțul meu, de aceea el a și făcut totul pentru a o ajuta să se lanseze în muzică. Are talent, totuși, și ceea ce a făcut, până acum, o anunță ca artistă”, a declarat Sorina Ceugea pentru WOWbiz. „Danezu, soțul meu, stătea cu nopțile cu Ella de la Puterea Dragstei. Adică, dacă nu o cunoșteam și nu îmi era prietenă, chiar mi-aș fi făcut griji. Dar, pe de altă parte, știu că Danezu este un tip foarte organizat, foarte conștincios, iar Ella, am descoperit, lucrează așa cum trebuie să o facă un profesionist, până la epuizare, fără să țină seama de ore, că e noapte, că e zi. Chiar îmi place asta la ea”, a completat femeia.

Însă, nu este loc de gelozii, admite Sorina. „În lumea noatră, a muzicii de petrecere, dacă pui gelozia înaintea muncii ajungă să îți ratezi cariera și să îi încurci și pe alții. Nu, nu sunt geloasă, nu îmi fac griji că Ella a petrecut nopțile, la studio sau la filmări, alături de Danez. Știu că nici ea nu ar face un gest nepotrivit, știu că soțul meu mă iubește și știu că, pe lângă prietenia noastră, o colaborare profesională poate fi doar de bun augur” , a mai spus aceasta.

Ella s-a logodit

Deși curtată de zor de o mulțime de bărbați, mai ales după participarea la show-ul matrimonial de la Kanal D, Ella are ochi doar pentru un singur om, cu care s-ar fi și logodit. „Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună”, a mărturisit bruneta de curând.