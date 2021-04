Fosta vedetă Antena 1 care a divorțat la 2 luni de la nuntă: „Doamne, ce am făcut? Eu nici nu-l iubesc”

O vedetă de la Antena 1 a vorbit deschis despre căsnicia ei care s-a încheiat la doar două luni. Ea a vorbit despre poveștile de iubire din trecut și despre cum se descurcă în rolul de mamă singură.

Fosta vedetă Antena 1 care a divorțat la 2 luni de la nuntă

Este vorba despre Bianca Roman, fosta ispită de la Insula Iubirii. A fost una dintre cele mai controversate concurente de la emisiune, iar acum s-a deschis în fața oamenilor și a vorbit despre mariajul care nu a ținut decât două luni.

Bianca a povestit ce face cu viața ei și a declarat că în plină pandemie și-a deschis un salon, asta după ce a încercat să intre în politică.

„Instrasem în politică, far nu facem un „cuplu” foarte bun, am renunțat, a fost o experiență plăcută din care am avut multe de învățat. Afacerile le am de mică, la 23 de ani aveam deja un club în Brașov. Muncesc foarte mult. În pandemie am deschis un salon-clinică, unde vin toate tipurile de oameni, lucrăm cu cei mai buni specialiști”, a dezvăluit fosta ispită.

Ce planuri are Bianca pentru viitor

Ea este singură de peste un an, însă nu simte lipsa unui partener stabil. Bianca a vorbit despre fostul ei soț, pe care l-a cunoscut în club.

„Toată lumea îmi zicea „mărită-te, mărită-te”. Și eu ieșeam în fiecare zi, mi-am pierdut fiecare noapte, că așa făc. L-am luat pe unu din club, l-am luat acasă, nu a mai plecat, și într-o lună am avut nunta. După două luni am zis „Doamne, ce am făcut? Eu nici nu-l iubesc pe ăsta”. Și am divorțat. Și asta a fost. The end. Nu mi-e teamă să mă mărit iar, dar nu am găsit un bărbat care să mă facă să îmi doresc o viață alături de el”, a declarat Bianca Roman pentru Antena Stars.

Vedeta spune că e pregătită pentru o relație stabilă și matură, care să se încheie cu o nuntă. La 35 de ani, Bianca este o mămică singură, însă se concentrează pe cariera ei.