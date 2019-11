Fosta soție a lui Răzvan Simion și actualul iubit au făcut pasul cel mare. Declarații în premieră

Diana, fosta soție a lui Răzvan Simion, iubește din nou, la mai bine de patru ani de la despărțirea de prezentatorul matinalului Antena 1. Femeia alături de care vedeta are doi copii și-a refăcut viața și e mai fericită ca oricând. Fosta doamnă Simion i-a luat-o înainte prezentatorului de la Neatza, pentru că a făcut pasul cel mare alături de iubitul actual!

Diana a avut parte de momentele inedite cu câteva zile în urmă, iar aceasta pare să își găsit bărbatul perfect, care să îi fie alături la bine și la greu. În ultimii ani, femeia a trecut prin multe, pentru că s-a văzut nevoită să treacă printr-un divorț, dar și să aibă grijă de copiii săi și ai prezentatorului.

”Avem o relație de câteva luni. Ne cunoaștem de vreo 20 de ani, însă abia acum câteva luni ne-am revăzut, cu ocazia unui eveniment, unde am socializat și s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare. Sunt un om simplu, nu am averi, muncesc mult, îmi place să trăiesc liniștit. Diana mă ajută, ne susținem reciproc,” , a povestit cel care i-a devenit soț Dianei.

Cel care a convins-o pe femeie să meargă din nou în fața altarului a fost Biță Radu, un om de afaceri din Timișoara, care deține și un restaurant, dar și un magazin de vinuri în această zonă a țării. Apropiații îl descriu ca fiind o persoană cu sufletul mare, dar și care se ocupă de câteva proiecte umanitare. Bărbatul a mai menționat că se înțelege foarte bine cu copiii pe care Diana îi are cu Răzvan Simion.

”A fost minunat! Praga este orașul meu preferat, ne-am distrat, însă am stat prea puțin pentru ce minunății ai de descoperit acolo de fiecare dată. În plus, totul a fost extraordinar, fiindcă pe data de 6 noiembrie, a fost ziua lui Radu și am decis să sărbătorim acolo. A fost superb”, a povestit și Diana, , potrivit wowbiz.ro.