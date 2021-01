Fosta soție a lui Petre Roman, operată de urgență. Ce a pățit Mioara Roman

Mioara Roman e din nou în atenția specialiștilor! Mama Oanei Roman va fi operată de urgență. Vedeta de televiziune a oferit mai multe detalii fanilor despre starea de sănătate a acesteia. O afecțiune a sa s-a agravat serios în ultima perioadă.

Mioara Roman, operată de urgență. Detalii despre starea de sănătate a acesteia

Anul 2021 nu a început deloc extraordinar pentru familia Roman. Mioara Roman urmează să fie operată de urgență. Mama Oanei are mai multe probleme cronice, printre care și un Parkinson destul de agresiv, dar problema care a trimis-o la spital este una de altă natură.

Aceasta a fost internată pe data de 13 ianuarie, conform viva.ro, pentru câteva analize, dar medicii au decis să o supună unei intervenții. În urma unor investigații s-a descoperit că mama vedetei de televiziune suferă de mai multă vreme de colecist. Fanii fostei prezentatoare TV au luat la cunoștință problemele pe care le întâmpina femeia, tocmai pentru că vedeta a decis să fie mai trasparentă decât a fost vreodată în această privință.

„Am zis că astăzi nu ies din casă pe frigul ăsta îngrozitor, dar a trebuit să ies, pentru că trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, ea nu a fost externată astăzi sau ieri, cum credeam. Din păcate, va mai sta câteva zile la spital pentru că va suferi o intervenție laparascopică pentru a i se înlătura colecistul, pentru că avea această problemă și devenise urgentă”, a detaliat fiica lui Petre Roman.

„Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri”

Acesta a mai spus că trebuie să meargă la instituția medicală pentru a-i duce medicamentele pentru că cei de la spital nu-i pot da tratamentul în întregime, astfel că îi va lăsa cele necesare la recepție, pentru că nu are voie să intre să o vadă: „Mă duc să îi las pastilele jos la recepție. Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri, n-o să o pot vedea nici când se va opera, nici după ce se va opera, dar știu că totul o să fie bine.”