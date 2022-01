Fosta soție a lui Alin Oprea, acces de furie din cauza iubitei solistului? ”Se oftică, o roade invidia!”. Câte operații estetice ar avea Larisa, la 45 de ani EXCLUSIV

În plin proces de partaj pe averea de un milion de euro, Larisa Uță demonstrează că nu se împacă deloc cu ideea divorțului de Alin Oprea, solistul trupei Talisman. Mai mult, a început să îi ia la rost pe cei care îl felicită public. În special pentru relația armonioasă cu Medana. Iată ce a pățit o doamnă din lista artistului de prieteni, după ce a postat un mesaj laudativ în dreptul unei poze de pe Facebook. În poza cu pricina, Alin și Medana zâmbesc fericiți. Dezvăluirile acesteia dau mult de gândit…Îl regretă Larisa pe fostul soț?

Antipatiile au apărut, mai ales după ce Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a dezvăluit că fosta soție i-a blocat atât accesul în vila familiei, dar și conturile bancare, rămase în administrarea Larisei.

După procesul de divorț, încheiat anul trecut, ambele tabere și-au angajat o armată de avocați care să îi reprezinte la procesul de partaj, pe averea considerabilă, de aproape un milion de euro.

Însă, până atunci, Larisa Uță are alte preocupări, ca de pildă să urmărească din umbră conturile sociale ale fostului ei soț.

Se pare că nu se poate împăca deloc cu gândul că Alin are o iubită, pe Medana, femeia care l-a ajutat să treacă peste momentele dureroase de la finalul căsniciei cu mama copiilor lui.

Dovadă stă și mărturisirea incredibilă a unei femei care s-a ales cu un adevărat duș rece din partea Larisei, după ce a urat fericire cuplului Alin-Medana. Reporterii impact.ro au aflat totul despre această situație care dă mult de gândit. Iată ce spune femeia care a dorit să-și păstreze anonimatul:

Sunt un om corect și evident că țin cu dreptatea. Susțin pe cine vreau eu și am acest drept. Și, da, Alin de când s-a despărțit de ea și are o relație cu Medana a renăscut precum Pasărea Phoenix. Probabil că pe doamna o roade invidia. Văzând cât de bine îi e cu Medana se oftică”.

„Am fost sunată de doamna Larisa Uță. Sătea tolănită în pat și îi turuia gura. M-a sunat ca să-mi ceară socoteală de ce îl susțin pe Alin, că sunt femeie și ar trebui să o susțin pe ea. Sunt femeie, este adevărat, doar că nu sunt ipocrită, s-o susțin pe ea.

Mai mult, aceasta ne-a oferit și dovada că recent a fost apelată telefonic pe Facebook de Larisa.

Medana, iubita lui Alin Oprea, a făcut dezvăluiri, pe Facebook, referitor la povestea lor de dragoste, la sacrificiile pe care ea le-a făcut pentru a fi împreună:

„În momentul în care Alin s-a trezit pe străzi, scos afară în mod abuziv din propria lui casă, eu l-am urmat la București și am acceptat să locuiesc cu chirie alături de el, deși eu aici la Cluj am o locuință generoasă și mai multe imobile date spre închiriere, m-am trezit în postura de chiriaș la rândul meu, situație deloc ușoară pentru mine. Dar cu iubire și respect am ajuns într-un punct al vieții noastre în care totul a înflorit și lucrurile s-au așezat atât de frumos, cu ajutorul lui Dumnezeu și a rugăciunilor.

Experiența aceea m-a făcut să realizez că doar iubirea contează pentru că oricum nimic nu îți folosește dacă nu ești împlinit și mulțumit de viața ta. Mai ales că toate rămân de noi, într-o bună zi. Faptele bune și ceea ce avem în suflet ducem doar cu noi”. Alin i-a mulțumit: ”Îți voi fi veșnic recunoscător! Mai ales că problemele erau ale mele nu și ale tale și totuși ai ales să îmi rămâi alături, deși oricare alta dădea bir cu fugiții. Practic ai venit după mine în iad și ai luptat alături de mine să mă aduci în rai”.