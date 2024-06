Fosta iubită a lui Radu Mazăre, prima reacție după ce a aflat că acesta va deveni tată pentru a doua oară: „Eu sunt produsul lui” EXCLUSIV

Rose Adhiambo este cunoscută în lumea mondenă drept model și fostă iubită a lui Radu Mazăre, pe vremea când acesta era primar al Constanței și organiza acele parade megalomanice pe bulevardul principal din Mamaia. Așadar, bruneta nu este deloc străină de lumea showbiz-ului, ea bifând în trecut numeroase apariții la brațul lui Radu Mazăre. Acum, Rose are două fetițe minunate și un partener de viață pe care îl iubește enorm. Bruneta ne-a dezvăluit cum a reacționat când a aflat că Radu Mazăre va deveni tată pentru a doua oară.

Rose a avut parte de un trecut tumultos. Când a rămas însărcinată cu primul copil, partenerul de viață a părăsit-o. Așadar, a fost nevoită să își crească singură fiica. În cele din urmă, bruneta și-a găsit sufletul pereche, alături de care a format o familie și a dat naștere celui de-al doilea copil. Prin urmare, Cansu, fetița cea mare nu s-a mai simțit în centrul atenției după venirea pe lume a surioarei sale, iar Rose a fost nevoită să își ducă fiica în vârstă de 6 ani la psiholog. Aceasta ne-a oferit declarații în exclusivitate despre acest subiect:

„Cansu este acum mult mai bine. După ce am adus-o înapoi în România, am înscris-o la grădiniță, apoi a venit pe lume surioara sa și a simțit că nu îi mai dau atât de multă atenție. Îmi reproșează că pe ea am născut-o degeaba, că îi dau atenție doar bebelușei și am dus-o la psiholog.

Psihologul mi-a spus că eu sunt de vină și trebuie să îi acord mai multă atenție ei sau să o implic în creșterea celei mici. Eu o lăsam singură pentru că are 6 ani și trebuia să înțeleagă anumite chestii. Ea se comportă foarte bine la grădiniță și educatoarea o laudă.

La grădiniță nu este așa, ci doar acasă. Este foarte greu… Ea este copil, joacă și rolul unui bebeluș. Vrea suzetă, vrea lapte, deci trece printr-o perioadă de neatenție. Doamna educatoare m-a ajutat foarte mult, își face foarte mult timp pentru Cansu și îi dă foarte multă atenție.

Când vine acasă, Cansu îmi povestește cât de frumos se comportă cei de acolo cu ea. Grădinița 53 m-a ajutat foarte tare pe parcursul acesta. Relația mea cu partenerul este super, mă ajută cu copilul, suntem foarte bine. Cansu preferă să stea mai mult cu el, chiar dacă nu este tatăl ei, pentru că el se comportă foarte frumos cu ea.”, ne-a declarat Rose, în exclusivitate pentru Playtech Știri.