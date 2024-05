Cine este Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre. Tânăra este însărcinată cu copilul fostului edil

Bucurie mare pentru apropiații lui Radu Mazăre. Fostul primar al Constanței a fost eliberat condiționat din închisoare în ziua de luni, 27 mai 2024, după ce a stat cinci ani în spatele gratiilor. Soția lui, Roxana Mihaela, l-a așteptat afară, fiind cuprinsă de emoții atunci când și-a văzut soțul în libertate.

Roxana Mazăre, partenera de viață a fostului primar al orașului Constanța, este în culmea fericirii de când Radu Mazăre, soțul și tatăl viitorului ei copil, a fost eliberat condiționat din închisoare în decursul zilei de luni, 27 mai, după o încarcerare de cinci ani de zile.

Frumoasa șatenă, care i-a devenit soție în anul 2019, a dat primele declarații privind sentimentele ce o încearcă în aceste momente, avându-l pe alesul inimii sale, din nou, acasă.

Întrebată, de către jurnaliști, dacă soțul ei mai are planuri de a se implica în politică, Roxana Mazăre a fost fermă în declarațiile sale, respingându-le cu vehemență:

”Exclus. Vrea să aibă și el o viață liniștită și normală, i-a fost suficient. Avem dreptul să facem ce dorim. Mă bucur foarte tare de rezultat.

Mie îmi place să gătesc, o să bem și un pahar cu vin. Nu am vorbit deloc cu el astăzi. De aseară nu am mai vorbit. După ce s-a pronunțat sentința am primit cu bucurie această veste.” a completat partenera de viață a fostului primar.