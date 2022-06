Fosta concurentă Insula Iubirii care trăiește un coșmar: „Am ajuns dependentă de droguri”

O fostă concurentă de la emisiunea Insula Iubirii trăiește un adevărat coșmar. Vedeta TV a vorbit despre întorsătura neașteptată pe care a luat-o viața ei după terminarea filmărilor la Insula Iubirii. Despre cine este vorba, cine a ajuns dependantă de droguri, vedeți în rândurile de mai jos.

Vedeta care a ajuns dependentă de droguri este Bethany Rogers, care avea doar 19 ani atunci când a participat la emisiunea Insula Iubirii din Marea Britanie, iar deciziile pe care le-a luat apoi au adus-o într-un punct critic. Tânăra a riscat cinci ani de închisoare și, cel mai grav, era să își piardă viața.

În momentul de față, Bethany Rogers are 26 de ani și a început să își revină din trauma suferită, căci după ce participase la „Love Island”- echivalentul emisiunii din România Insula Iubirii, din Regatul Unit, și-a pierdut respectul față de sine. De asemenea, fanii au luat-o la rost de multe ori și din cauza asta a ajuns într-o relație abuzivă, ajungând inclusiv să fie dependentă de ketamină.

Tânăra are un copil, iar în ultimii ani s-a împărțit între tribunale și micuțul său, pentru că a fost implicată și într-un dosar pentru spălare de bani. De asemea, săptămâna trecuta ea a fost achitată și i s-a prescris inclusiv singura faptă pe care o mai avea: posesia de droguri.

În plus, la un moment dat, oamenii legii au găsit 134 de mg. de ketamină asupra ei, iar avocații fostei concurente de la Insula Iubirii cred că totul ar fi trebuit să se prescrie în urmă cu ani buni, printr-o cauțiune stabilită de instanță.

Acum, Bethany Rogers a vorbit în premieră despre cea mai neagră perioadă din viața ei. Era dansatoare în Leeds când a primit un telefon din partea producătorilor care au chemat-o la un casting pentru o nouă emisiune, Insula Iubirii.

Convinsă că o va ajuta din punct de vedere profesional și financiar, tânăra a acceptat. Despre experiență, înainte de interviu a spus, pe scurt: „(n.r.- din cauza asta) Am pierdut totul”.