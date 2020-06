Fosta concurentă de la Asia Express, despre problemele din primul trimestru de sarcină. Alina Ceușan s-a ”cumințit” forțat

Ultimul an a fost cel mai bun și mai fericit pentru Alina Ceușan. În iulie 2019, aceasta i-a jurat credință veșnică bărbatului pe care îl iubește de opt luni, apoi a avut parte de multă aventură la ”Asia Express”, iar la scurt timp după ce s-a întors din țară a rămas însărcinată. În septembrie anul acesta, blonda va deveni mămică.

Alina Ceușan, mărturisiri despre sarcină

Pentru Alina Ceușan, cel mai greu trimestru de sarcină a fost trimestrul întâi, deoarece nu a putut face sport, dar a avut și alte restricții.

”Primul trimestru a fost cel mai greu, într-adevăr, atât din punct de vedere al emoțiilor, cât și al faptului că nu am putut să fac sport, nu am putut să beau cafea, am avut anumite intoleranțe, ca să zic așa, și anumite momente de confuzie, vulnerabilitate, lucruri normale pentru orice femeie aflată la prima sarcină…”, a spus Alina Ceușan pentru Viva.ro.

Cele mai emoționante momente din viață

Mărturisește că prima ecografie a fost emoționantă, iar bătăile inimii copilului ei i-a dat fiori de bucurie.

”A fost emoționant… mai ales că aveam deja două luni de sarcină și, deși nu se vedea mare lucru, faptul că i-am auzit bătăile inimii m-a făcut să-mi spun din nou: „This is real, this is happening!. Nu mă așteptam să-i aud bătăile inimii de la primul control”, a mai spus Alina Ceușan pentru sursa citată.

Peste toate însă, în această perioadă s-a simțit bine stând mai mult acasă, alături de iubitul ei.

”Eu m-am simțit foarte bine în această perioadă și chiar m-am bucurat de faptul că pot sta acasă și că nu trebuie să merg la foarte multe evenimente și joburi, mai ales spre București. A fost o perioadă foarte frumoasă și liniștită… Eu și Raul am apucat să stăm practic două luni întregi împreună, ceea ce cred că este un moment unic pentru noi și pentru viitoarea noastră familie”, a conchis vedeta.