Fostă concurentă Chefi la cuțite, urmărită ziua de un bărbat. Ce i-a făcut acesta: ”Mi s-a făcut frică”

O fostă concurentă de la ‘Chefi la cuțite’ a povestit momentele de frică simțite recent. Aceasta a fost urmărită de un bărbat ziua în amiaza mare. Ce i-a făcut acesta și cum a reacționat femeia?

Fanii s-au îngrijorat imediat cum au auzit mărturiile acesteia. Elena Matei s-a trezit că este urmărită în plină zi de un bărbat. Micuța blondă a reușit să adune aprecierea tuturor juraților, multora dintre colegi și a celor de acasă pentru ambiția sa. Tânăra de doar 22 de ani pășea cu speranță spre o nouă aventură ce i-a schimbat viața în cele din urmă.

Aceasta s-a înscris la Chefi la cuțite nesperând să ajungă atât de departe, dar iată că fanii show-ului au regăsit-o chiar și în finală. Din păcate pentru susținătorii Elenei, câștigătoarea a fost Narcisa din echipa mov aleasă de Cătălin Scărlătescu. Fosta concurentă a proiectului de la Antena 1 a mărturisit că a fost urmărită insistent de un bărbat cu mașina, lucru care s-a întâmplat preț de multe minute.

Ea mergea pe jos pentru a ajunge la o benzinărie, moment în care un individ a urmărit-o din autohevicul. Șoferul i s-a pus în față de mai multe ori, aceasta a continuat să meargă spre locul unde avea nevoie, ulterior conducătorul auto a staționat în benzinăria aleasă de fată. Fosta concurentă de la emisiunea culinară spune că a fost privită insistent și că s-a speriat teribil pentru că nu se știe ce era în mintea bărbatului care nu a scăpat-o nicio secundă din ochi.

Fata a mai spus că este sigură de faptul că nu era un fan al emisiunii în care a participat pentru că dacă ar fi avut intenția de a o cunoaște nu era atât de misterior. Inițial, Elena a pus totul pe seama unui autograf pe care l-ar fi dorit, dar și-a dat seama că nu este așa.

”Când m-am dus spre jos spre benzinărie, era un tip și am trecut, m-a văzut că am trecut, a venit cu mașina și s-a pus în fața mea și a oprit. Am trecut pe lângă el, nu m-am uitat la el, apoi iar trec de el, iar se duce cu mașina în față și iar oprește.

Se duce în stație cu mașina și eu trec pe lângă el să mă duc în benzinărie, el a intrat cu mașina în benzinărie pe unde se iese, când am ieșit el tot acolo era parcat. Serios, chiar mi s-a făcut frică, tipul sigur n-a vrut autograf, că dacă voia autograf dădea geamul în jos”

