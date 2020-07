Fost jucător al Barcelonei, atac josnic la adresa lui Messi: „Un copil de 1,50 metri, pe jumătate autist”

Leo Messi a fost ţinta unui atac josnic venit chiar din partea unui fost jucător al Barcelonei. Cristophe Dugary, cel care a evoluat pentru catalani o jumătate de an, în sezonul 1997-1998, a sărit în apărarea conaţionalului său, Antoine Griezmann. Mai multe ziare din Spania au scris în ultimele zile despre tensiunile dintre decarul Barcelonei şi fotbalistul venit de la Atletico Madrid. Declaraţia lui Duggary rămâne, indiferent de situaţie, una inacceptabilă.

„De ce-i e frică lui Griezmann? De un copil de 1.50 metri înălțime, pe jumătate autist? Dacă există o problemă, să-i tragă un pumn în gură!”, a declarat Dugarry pentru RMC Sport.

După derapajul la adresa lui Leo Messi, fostul internaţional francez l-a luat la ţintă şi pe antrenorul Barcelonei, Quique Setien.

„Sunt sigur că nu are nimic cu Griezmann, pur și simplu e incompetent”

Până la urmă, inclusiv Antoine Griezmann a ajuns să fie luat la rost de furiosul Dugarry, care i-a reproşat atacantului venit de la Atletico Madrid prestaţiile modeste la FC Barcelona.

„Și-a pierdut încrederea, prestațiile sale nu sunt bune. E adevărat că Lionel Messi ar putea să-i dea mai multe pase, dar, sincer, nu mă surprinde că nu o face. Griezmann pierde mingi, nu-și prea creează ocazii și nu are are influență în echipă. Griezmann nu are decât să discute cu Messi pentru a-și rezolva problemele”.