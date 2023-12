Fost coleg din O-Zone, despre prestația controversată a lui Dan Bălan, la Chișinău: ”Fiecare are valorile lui!” EXCLUSIV

Recenta prestație din Chișinău a lui Dan Bălan, solistul devenit celebru cu hit-ul ”Dragostea din tei”, a fost amplu dezbătută pe conturile sociale. A fost vorba despre oboseală, așa cum susțin organizatorii evenimentului, sau despre altceva, cu mult mai grav? Iată ce spune însă și Radu Sîrbu, fost coleg din O-Zone, despre concertul cu bucluc al lui Dan Bălan, susținut pe 24 decembrie.

Dan Bălan, artistul de talie internațională, devenit celebru cu hit-ul ”Dragostea din tei”, alături de colegii lui din O-Zone, își anunța, cu bucurie, pe Facebook, spectacolul, din 24 decembrie 2023, de la Chișinău:

După concertul controversat, admiratorii artistului s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii l-au criticat, că parcă ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate, alții i-au sărit în apărare, menționând că, în ciuda situației, Dan Bălan a cântat, ca de obicei, exemplar. Iată ce mesaje au postat unii internauți, pe Facebook:

”Pff, am rămas dezamăgită! Credeam ca ești altfel de om, nu să apari așa pe scenă” sau ”Sperăm ca toate criticile să fie constructive asupra ta, nu ne dezamăgi! Atâta lume te iubește și te așteaptă acasă! Fii la nivel și în muzică și în prezența scenică”.

Contactat de Playtech Știri, pe marginea acestui subiect delicat, care îl are ca protagonist pe Dan Bălan, Radu Sîrbu, fostul lui coleg din trupa O-Zone, ne-a menționat că dorește să se țină departe de scandal, evitând să facă vreun comentariu:

”Nu e fiul meu, nu e tatăl meu, e un fost coleg, cu care am avut treabă acum 100 de ani. Nu cred că am ce comenta aici, îmi pare rău, fiecare are valorile lui și treaba lui”, a fost unica lui declarație.