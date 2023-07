Formula surprinzătoare aleasă de FCSB pentru meciul cu CSKA 1948 Sofia. Cum arată primul 11

FCSB începe azi campania europeană la Sofia. CSKA 1948 Sofia și FCSB se întâlnesc în prima manșă din turul doi preliminar al Conference League. LIVE VIDEO & FOTO pe playtech.ro, ora 20.30. Pentru meciul tur, antrenorii roș-albașrtrilor au ales o formulă de echipă cu multe surprize.

Elias Charalambous (42 de ani) și Mihai Pintilii (38 de ani) au ales pentru partida tur, din turul doi preliminar al Conference League, CSKA 1948 Sofia – FCSB, o echipă de start cu multe surprize. Andrei Cordea și Andrea Compagno, rezerve în acest start de campionat, vor intra pe teren din primul minut.

Ovidiu Popescu i-a luat locul tânărului Alexandru Pantea în apărare, primul fiind mai experimentat, în timp ce Alexandru Băluță va juca inter în absența lui Djokovic, suspendat.

După antrenamentul oficial de la Sofia, Elias Charalambous a vorbit cu jurnaliștii și a declarat că speră ca formația sa să-și facă jocul și să obțină un rezultat bun, mai ales că Gigi Becali a transmis foarte clar că vrea un parcurs mai lung în Europa pentru a câștiga cât mai mulți bani.

”Este primul meci european pentru noi până acum. Am avut două meciuri în campionat, am început bine. Acum va fi un meci diferit. Nu va fi doar o repriză sau două. Vor fi două meciuri grele. Suntem aici să întâlnim o echipă bună, am analizat-o, o echipă cu jucători de calitate, una organizată. Trebuie să ne facem jocul și să obținem un rezultat bun”, a declarat Elias Charalambous.