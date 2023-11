CSKA 1948 Sofia – FCSB 0-1. Roș-albaștrii sunt favoriți la calificare după golul marcat de Florinel Coman

FCSB a câștigat, cu 1-0, partida cu CSKA 1948 Sofia, din turul doi preliminar din Europa Conference League. Singurul gol a fost marcat de Florinel Coman. Returul se va disputa săptămâna viitoare, joi, 3 august, la București, pe stadionul ”Arcul de Triumf”, fără spectatori.

Minutul 90+9. Final de meci, FCSB s-a impus cu 1-0.

Minutul 90. Târnovanu reține fără emoții un șut expediat din interiorul careului.



Minutul 86. Dublă schimbare la FCSB. Darius Olaru și Florin Coman, înlocuiți de Miculescu și Radaslevescu.

Minutul 81. Edjouma, șut de la margine acareului de la 16 metri, respins de unul dintre fundașii bulgari.

Minutul 74. S-a reluat jocul, după problemele apărute la instalația de nocturnă

Minutul 73. Din cauza furtunii de la Sofia, au apărut probleme la instalația de nocturnă. Câteva becuri s-au stins, iar arbitrul a oprit partida.

Minutul 65. Mare ocazie CSKA 1948 Sofia. Tîrnovanu salvează FCSB-ul după gafa lui Valentin Crețu. Vutov șutează de la 20 de metri, dar portarul roș-albaștrilor apără.

Minutul 61: Schimbare la FCSB. Iese Ovidiu Popescu și intră Valentin Crețu.

Minutul 55. Florinel Coman vine lansat în adâncime de Edjouma, ia faza pe cont prorpiu după care șutează de la distanță, la colțul lung, puțin pe lângă poarta lui Naumov.

Minutul 46. A început repriza a doua a meciului. Două schimbări la FCSB: Băluță și Cordea au fost înlocuiți cu Octavian Popescu și Edjouma.

Minutul 45+1. Final de repriză. FCSB conduce cu 1-0 la pauză.

Minutul 40. Jucătorii de la FCSB au recuperat balonul la 20 de metri de poarta adversă, Compagno îi pasează lui Olaru, dar bulgarii s-au repliat și l-au blocat pe căpitanul formației din România.

Minutul 37. Ocazie mare pentru echipa bulgară. Pedrinho șutează în forță, balonul este deviat și trece prin fața porții noastre, iar Kjartansson a fost foarte aproape de a relua spre poartă. Mai avea nevoie doar de foarte puțin ca să înscrie.

Min 36. Ocazie mare FCSB! Darius Olaru primește la un balon și șutează de la 25 de metri. Mingea a trecut foarte aproape de bara din stânga, căpitanul roș-albșatrilor putea să aducă un gol care ar fi putut să rezolve soarta calificării. Portarul Naumov era aproape de fază, dar i-ar fi fost greu să intervină.

Minutul 28. GOOOOOOL FCSB!!!! Cordea îl găsește excelent pe Olaru al cărui șut este respins de portarul advers, balonul ajunge la Florinel Coman, care este singur în careu și trimite nestingherit în plasa porții adverse. Portarul era ieșit și Mbappe de la FCSB nu a avut nicio problemă. Atacantul roș-albaștrilor a marcat în toate meciurile din acest sezon, două amicale, două în campionat și unul în cupele europene.

Minutul 21. Târnovanu reține fără nicio problemă șutul lui Pedrinho din afara careului.

Minutul 17: Șut a tras de la 25 de metri, violent, dar portarul Naumov a respins fără emoții. Ulterior, mingea a ajuns la Băluță, care a tras slab, iar portarul bulgarilor a reținut.

Minutul 7: Rusev centrează din dreapta în fața porții, dar Radunovic este pe traiectoria balonului și respinge în corner.

Minutul 1. A început partida dintre CSKA 1948 Sofia și FCSB. 1.000 de spectatori se află pe stadionul „Vasil Levski”. 150 veniți din România.

Update: ora 19:45: Echipa de start a FCSB-ului

Târnovanu – Ov. Popescu, Dawa, Haruț, Radunovic – Băluță, Șut, Olaru – Cordea, Compagno, Fl. Coman;

Rezerve: Vlad, Crețu, Panțîru, Oct. Popescu, Miculescu, Lixandru, Edjouma, V. Gheorghe, Pantea, Radaslevescu;

Absent: Djokovic (suspendat);

Antrenor: Elias Charalambous.

Echipa de start a formației CSKA 1948

Naumov – Gurishta, Petrov, Heliton, Orachev – Daskalov, Tsenov – Rusev, Stoichkov, Pedrinho – Kjartansson;

Rezerve: Madzharov, Ganev, Thalis, Karagaren, Wankewai, Vutov, Viyahki, Rapnouil, Umarboev, Nguinda, Kirilov;

Absenți: Johnathan, Serdyuk, Piscevici (accidentați);

Antrenor: Atanas Ribarski.

FCSB își începe aventura europeană la Sofia. Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii o vor înfrunta CSKA 1948 Sofia în turul doi preliminar din Europa Conference League. Joi vor intra în scenă și celelalte trei echipe din România: CFR Cluj, Sepsi și Farul Constanța, formație ajunsă în această competiție după ce a fost eliminată din preliminariile Champions League.

Jucătorii echipei FCSB s-au antrenat la Sofia, iar la finalul ședinței de pregătire, antrenorul Elias Charalambous și Risto Radunovic au răspuns întrebările jurnaliștilor într-o conferință de presă. Tehnicianul s-a enervat când un ziarist bulgar i-a transmis eronat o declarație a patronului Gigi Becali, care ar fi spus că postul lui este în pericol dacă nu câștigă duelul cu CSKA 1948 Sofia.

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a mai spus că își dorește ca echipa lui să controleze meciul.

„Este primul meci european pentru noi până acum. Am avut două meciuri în campionat, am început bine. Acum va fi un meci diferit. Mâine nu va fi doar o repriză sau două. Vor fi două meciuri grele. Suntem aici să întâlnim o echipă bună, am analizat-o, o echipă cu jucători de calitate, una organizată. Trebuie să ne facem jocul și să obținem un rezultat bun.

Am văzut meciurile cu Aris și Panathinaikos, echipe pe care le știu. Am văzut ce pot și la ultimul meci de campionat, întâlnim o echipă bună, organizată, dar și noi suntem puternici.

Obiectivul nostru e victoria, să dictăm ritmul jocului, nu vorbim despre egal. Mai ales că echipa e într-un moment psihologic bun”, a declarat a mai declarat Elias Charalambous.