Florinel Coman, dezamăgit după meciul FCSB – Viking 1-2. „A venit acea greșeală”. Ce mesaj a transmis în vestiar Nicolae Dică – VIDEO

Florinel Coman a fost, după multă vreme, cel mai bun jucător de la FCSB. În meciul cu Viking, din primul tur al play-off-ului Europa Conference League a marcat un gol și a creat mai multe situații periculoase, dar echipa lui a fost învinsă pe teren propriu. Atacantul roș-albaștrilor este convins că echipa lui Nicolae Dică se va califica.

Florinel Coman a fost în sfârșit ceva mai aproape de forma care i-a adus oferte de multe milioane din străinătate, Sporting Lisabona fiind una dintre formațiile interesate. Cu Viking a fost cel mai bun jucător al echipei sale. A marcat un gol, în minutul trei, dar a pus umărul și la alte situații importante. Oaspeții au fost mai abili. Au marcat de două ori, până la pauză și au început să tragă de timp încă din startul reprizei secunde.

„Un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit. Am avut multe ocazii, am început bine partida, am dat gol, apoi am luat gol imediat și ne-a fost dificil.

Am marcat și imediat am primit gol. Am vorbit înainte de meci că trebuie să fim maturi în joc, că nu mai suntem puști și suntem în play-off, dar a venit acea greșeală”, a mai declarat căpitanul „roș-albaștrilor”.