Florin Zamfirescu a ieșit în stradă, la proteste: ‘S-a ales praful, sunt disperat’

Florin Zamfirescu este în stradă alături de alți români nemulțumiți de introducerea certificatului verde. Celebrul actor susține că a ieșit în stradă de disperare. Ce declarații a mai făcut acesta?

Florin Zamfirescu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la noi. Acesta a ieșit recent în stradă alături de alți români nemulțumiți de schimbările aduse în prim-plan recent de autorități în contextul pandemic. Artistul s-a arătat dezamăgit de ce se petrece în țară și crede că Executivul trebuie să pice.

De asemenea, el mai este revoltat și de faptul că președintele este plecat în Germania într-un astfel de moment tensionat, la doar o zi de la tragedia petrecută la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

Florin Zamfirescu este vaccinat, dar subliniază că este alături de români și susține că măsurile luate de guvernanți nu sunt cele potrivite. Din păcate, vedeta a declarat că nu mai are speranțe și că s-a ales praful de visele și tinerețile multor români, copii și urmașii.

„Am ieşit în stradă, pentru că, socotesc că România este un vapor eşuat. S-a ales praful de tot ce am sperat. Şi am ţipat şi ne-am bucurat acum 31 de ani. Când eram în acelaşi loc, la Piaţa Universităţii, eram în balconul Universităţii şi eram fericiţi cu toţii că ţara nu are nicio datorie.

Speram că cei care ne vor conduce or să cârmească vaporul ăsta, care astăzi este eşuat. S-a ales praful de visurile noastre, de tinereţile noastre, de copiii noştri, de urmaşii noştri, de nepoţi. S-a ales praful de români.

Acum am ieșit, pur și simplu, din disperare. Speranțe mari nu am. Sper să cadă acest Guvern. Sper ca în ultima clipă să apară omul necesar la conducerea țării, pentru că toți care sunt acum la conducerea țării, sunt niște Iuda, vânduți, trădători. Cîțu a zis că românul o duce foarte bine, ce probleme aveți?”

Florin Zamfirescu (Sursa: Antena 3)