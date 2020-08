Florin Ristei, adevărul despre relația lui cu Delia, colega de la X Factor. Ce a existat între ei

Florin Ristei este unul dintre concurenții care a reușit să câștige marele premiu la emisiunea de talente X Factor, de la Antena 1. Se întâmpla în anul 2013, când Florin Ristei făcea senzație pe scena X Factor, în echipa inegalabilei Delia.

Florin Ristei a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Delia

Acum, la 7 ani distanță, Florin Ristei se întoarce la X factor, dar de partea cealaltă a baricadei. Alături de Ștefan Bănică, Loredana și Delia, Florin Ristei va fi juratul emisiunii și speră să intre în cartea Recordurilor!

”Delia mi-a fost mentor, iar acum concurăm împreună. Îmi doresc cu adevărat să câștig și de data aceasta. Mi-a zis cineva că sunt singurul care are eficiență 100% la show – am participat o dată și am câștigat. Acum particip a doua oară, chiar dacă din altă ipostază și dacă aș câștiga din nou, aș rămâne la 100%. Am zis la un moment dat că mi-ar plăcea să ajung în juriu și iată că, după șapte ani, s-a întâmplat!”.

Nu își va menaja deloc mentorul, deoarece vrea să intre în Cartea Recordurilor

Așadar, Florin Ristei nu o va menaja deloc nici măcar pe Delia, care i-a fost mentor în anul 2013, deoarece vrea să fie primul din lume care câștigă X factor ca concurent, dar și ca antrenor.

”Eu vin cu speranțe aici, pentru că multe lucruri mi s-au întâmplat de-a lungul timpului datorită cifrei 7, iar acum se face un nou ciclu, din 2013, când am câștigat X Factor. Sper să marchez o premieră mondială: nu cred că cineva care a câștigat un astfel de talent show din postura de concurent a repetat experiența și ca jurat!”, a mărturisit Florin Ristei.

Rămâne de văzut al cui concurent va câștiga X Factor 2020. Filmrile au început, iar emisiunea urmează să fie difuzată pe micile ecrane toamna aceasta.