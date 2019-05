Florin Piersic, discurs emoționant la Premiile UNITER 2019: ”Dacă v-am supărat, mă bucur!”

Premiile UNITER 2019 s-au acordat luni, 13 mai, în Sala Mare a Teatrului Naţional Cluj-Napoca. Actorul Florin Piersic a primit premiul pentru întreaga carieră și a ținut un discurs emoționant în fața celor prezenți la gală.

A fost cea de-a 27-a ediție a Premiilor UNITER, gală în cadrul căreia au fost premiați cei mai buni actori, regizori, muzicieni și scenografi. La eveniment au fost prezenți peste 300 de invitați din toată țara.

Maia Morgenstern şi regizorul Cristian Pepino s-au numărat printre cei care au fost premiați în cadrul galei. Ei au fost recompensați pentru întreaga activitate, iar Povestea prinţesei deocheate (de Silviu Purcărete) a primit premiul pentru cel mai bun spectacol.

Florin Piersic, premiat pentru întreaga carieră

Florin Piersic a primit premiul pentru întreaga carieră și, așa cum și-a obișnuit admiratorii, a ținut un discurs emoționant pe scena din Sala Mare a Teatrului Naţional Cluj-Napoca.

„Am debutat în piesa Pentru fericirea poporului. La repetiţii, săream pe o masă. La premieră, cineva a venit la mine şi mi-a spus, ştii cine e în sală? Petru Groza! Mă doare în fund! Când am sărit, s-a rupt masa şi am zis şi eu Să facem grevă! Şi când am ajuns acasă, am întrebat-o pe mama: Cum a fost? Excepţional, dar de fiecare s-a rupt masa? Nu, doar acuma!, iar tata mi-a spus: Fă-te, mă, doctor veterinar”, a rememorat actorul, spre amuzamentul celor prezenți, care l-au aplaudat în picioare.

Florin Piersic și-a continuat discursul, cu emoție în glas. „Dacă v-am supărat în seara asta cu ceva, mă bucur din toată inima! Să vă dea Dumnezeu sănătate!”, a mai spus artistul.

Chiar dacă și-a dedicat întreaga viață scenei de teatru și filmului, Florin Piersic primește din partea statului român o pensie modestă, de doar 2.000 de lei. El mai primește și o indemnizație de merit de la UNITER, în valoare de 2.700 de lei.