Florin Piersic, pasiune nebună, la 84 de ani. Nimeni nu se aștepta să îl vadă așa pe actorul atât de îndrăgit de români

Florin Piersic, Mărgelatu sau Alain Delon de România, cum era cunoscut în anii tinereții, va împlini 84 de ani pe 27 ianuarie. Vârsta, un mic detaliu atașat de buletin, căci artistul este plin de energie și, orice ar fi, își satisface pasiunile.

Florin Piersic va împlini 84 de ani în curând. Actor de teatru și film, a jucat dramă, comedie, tragedie, figuri istorice, haiduci, iar viața i-a fost presărată cu momente frumoase, căci ursitoarele au fost darnice cu maestrul la naștere. Deși cu o doză mai mică de energie, față de anii când îl interpreta pe Mărgelatu, rămâne fidel pasiunii sale supreme: teatrul. Plin de dorința de a face, Florin Piersic este nerăbdător să se arate din nou, după mica vacanță de iarnă, Măriei Sale, publicul.

Cu toate că plăcerea e arzătoare și face parte din modul său de viață, actorul a devenit mai selectiv cu spectacolele, odată cu trecerea timpului. Astfel, în programul său, făcut public pe contul de Facebook, apar doar reprezentanții cu piesa ”Străini în noapte”, în care l-a interpretat pe Pierre de mai bine de 1.000 de ori în cei 14 ani de la premieră.

Cum reușește? O întrebare obsedantă pentru mulți. Din spusele sale, pentru a ”nu se văita de genunchi”, merge la înot, ridică greutăți, face sport și joacă baschet.

”Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet”, a declarat Florin Piersic pentru Click!, anul precedent.