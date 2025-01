Florin Piersic, mesaj clar despre presupusa retragere la mănăstire: „Cum poate să creadă cineva asta?”

În ultimele zile, mai multe publicații au susținut că Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, s-ar fi retras la mânăstire. Aceste speculații au fost alimentate de prezența actorului în Bucovina, însă adevărul este cu totul altul. Dan Negru, apropiat al artistului, a decis să lămurească situația după o discuție telefonică avută cu marele actor.

Dan Negru a explicat pe rețelele de socializare că l-a contactat pe Florin Piersic pentru a clarifica zvonurile. Răspunsul actorului a fost unul plin de umor și sinceritate:

„Cum poate să scrie cineva așa ceva? Nu mă mut la mănăstire. Eu sunt de mănăstire? Am fost în vizită la Mănăstirea Moldovița, fiind în Bucovina, la Pojorâta, unde mai am câteva rude. Dacă tot eram acolo, am zis să trec pe la mănăstirea cea mai apropiată. Stareța Benedicta ne-a primit foarte frumos, am stat o oră, am sărutat icoanele, am aprins lumânări, am mâncat și am plecat. Asta a fost tot.”