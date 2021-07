Florin Piersic, imagine emoționantă alături de nepoțelul Sașa. Seamănă sau nu cu bunicul lui?

Florin Piersic i-a surprins pe fani cu o fotografie de nota 10. Celebrul actor s-a pozat alături de nepoțulul său. Internauții au reacționat imediat la imaginea emoționantă și au stabilit cu cine seamănă micuțul.

Florin Piersic a urcat din nou pe scena TNB după aproape un an de absență. Celebrul actor în vârstă de 85 de ani s-a prezentat impecabil, ca de fiecare dată, iar alături i-au fost cei mai dragi oameni. Cu siguranță cel mai important spectator a fost chiar nepoțelul său.

Sasha are doar 5 ani și a venit să-și vadă bunicul jucând, la final dăruindu-i un trandafir. Andreea, mama băiețelului, a pus la dispoziție tuturor o imagine emoționată cu cei doi. Amintim că în cursul zilei de marți, 20 iulie, Teatrul Național București a prins viață.

Sute de persoane care mai de care mai elegante au pășit pragul instituției special pentru spectacolul „Străini în noapte”. Sala Mare are o capacitate de 940 de locuri, dar contextul actual a făcut ca doar 75% din încăpere să fie ocupată.

Sasha a reușit să-l emoționeze teribil pe marele actor. Juniorul a stat cuminte la locul său până la finalul piesei, ulterior s-a îndreptat spre bunic pentru a-l felicita. Cei care l-au văzut pe micuț au stabilit că a luat cele mai frumoase trăsături ale artistului și speră să-i calce pe urme.

Fiul celebrului actor a fost tulburat de perioada critică pentru teatru din cauza restricțiilor în contextul pandemic. Lucrurile revin la normal cu pași mici, dar această sferă tot are de câștigat multe din urmă.

„Măcar am înțeles cum ar trebui să arate un spectacol filmat și difuzat pe calea asta. Am jucat “Freak Show” într-un eveniment organizat de cei de la IQOS Qreator, am avut o colaborare scurtă cu Vodafone, mă rog, am încercat să mai exist, la urma urmei. Dar sunt foarte marcat de faptul că teatrul nu va mai fi ca înainte.

Un spectacol ca „O Mie de Motive” (pe care îl jucam la Point Art Hub, în București) nu-și mai are sensul, în clipa asta. E doar un exemplu de spectacol care poate exista numai prin participarea nemijlocită a publicului. Pentru mine, era terapie de grup. Am avut seri în care cei o sută de spectatori mi-au devenit familie pentru două ore”

Florin Piersic Jr. (Sursa: capitalcultural.ro)