Florin Cîțu, mesaj viral de Crăciun. Ce îi roagă pe români să facă: „Cred că e important” VIDEO

În pragul sărbătorii de Crăciun, fostul premier Florin Cîțu le-a transmis un mesaj inedit românilor de pretutindeni. Pe un fundal rock, președintele Senatului României l-a citat pe faimosul actor Sylvester Stallone, folosindu-se de discursul său din popularul film Rocky. Ce lecție de viață ar fi învățat celebrul politician, în ultima perioadă.

La sfârșit de an 2021, Florin Cîțu a apelat la toleranță și conștiința civică a românilor, mărturisind că cele mai importante lecții le-a învățat de la celebrul personaj Rocky Balboa, interpretat de actorul Sylvester Stallone în seria de filme cu același nume.

Fostul prim-ministru al României a avut parte de învățăminte prețioase în 2021. Florin Cîțu i-a sfătuit pe români să fie puternici și să nu se lase doborâți de probleme. Mesajul controversat a devenit viral în mediul online, după ce a fost postat pe pagina lui oficială de Facebook, la categoria „stories”.

„Salut. A trecut și 2021. L-am trecut împreună. Multe provocări pe plan personal, multe în plan profesional. Dar acum suntem în Ajunul Crăciunului și cred că e important să fim toți mai toleranți, să-I acceptăm pe cei din jurul nostru așa cum sunt.

Pentru mine, lecția lui 2021 vine de la Rocky Balboa. Este despre viață: I don’t care who you are, life will hit you hard, will knock you down on your ass. But life is not about how hard you can hit. It’s about how much you can take and then move forward.