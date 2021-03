Florin Cîțu lămurește bucureștenii: când și cum se carantinează Capitala, de fapt

Iminenta carantinare a Capitalei a pus pe jar populația Bucureștiului. Incidența ratei de infectare, ajunsă la 6,22, a determinat autoritățile să ia în calcul această măsură dură. În acest context, premierul Florin Cîțu a ieșit cu câteva clarificări menite să liniștească spiritele.

Rata mare a infectărilor, de 6,22 la mia de locuitori, neliniștește populația Capitalei, în contextul existenței deja a scenariului roșu și a măsurilor dure impuse. Era și firesc, în această situație, să se ia în calcul, la nivelul Prefecturii posibilitatea de a intra în carantină.

Datele alarmante și reacția opiniei publice l-au determinat pe Prefect să ceară o ședință de urgență la nivelul Comitetului pentru situații de urgență. Pentru a liniștii spiritele, premierul Florin Cățu a decis să iasă cu câteva clarificări pe marginea noii situații, declarând:

În același context, pentru a liniștii populația, premierul Florin Cîțu a ținut să precizeze că nu se pune problema carantinării Bucureștiului.

”Nu este o opţiune carantina totală. Am spus că nu luăm acest lucru în calcul. În acest moment avem informaţii la Ministerul Sănătăţii. La Ministerul Sănătăţii vom avea astăzi iarăşi o şedinţă la ora 13.00. După ce discutăm la Ministerul Sănătăţii, ne uităm şi la celelalte informaţii cu implicaţii pentru toţi cetăţenii Bucureştiului, nu doar pe partea de sănătate.

Am luat măsuri până acum, avem măsuri care dacă ar fi fost respectate nu am fi ajuns aici. Eu le cer să respecte regulile în vigoare. Am putea singuri să oprim pandemia, dacă respectăm regulile în vigoare”, a mai afirmat astăzi premierul Florin Cîţu.