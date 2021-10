Florin Cîţu, dezvăluiri despre tragedia de la Colectiv: “Îmi aduc aminte de acea noapte, am fost acolo”

Premierul interimar Florin Cîțu a făcut o mărturisire incredibilă, la șase ani de la tragedia Colectiv. Dezvăluirea făcută de președintele PNL chiar în ziua în care s-au împlinit șase ani de la acea noapte fatidică de 30 octombrie 2015 a pus pe jar România. Curg criticile la adresa politicianului, care nu a luat în calcul că va stârni furia populației.

Premierul demis Florin Cîţu s-a hotărât să fie mai sincer ca nicioadată cu privire la tragedia de la Colectiv. Liderul liberalilor a vorbit, pentru prima dată, despre faptul că a fost în clubul Colectiv în momentul în care a izbucnit focul.

Florin Cîțu, premierul interimar al României, a relatat pe pagina sa de Facebook că a fost să aprindă o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, obicei pe care îl face an de an, pe data de 30 octombrie. Doar că politicianul a comis-o grav cu ce a dezvăluit apoi. Cîțu a mai spus că în acea noapte a fost și el la Colectiv, mărturisire care l-a costat scump. Internauții nu-l cred deloc că a fost acolo, în noaptea incendiului din urmă cu șase ani.

„Am aprins astăzi (sâmbătă n.red.) o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital.

Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică”, a scris premierul interimar Florin Cîţu, pe Facebook.