Florin Cîțu, anunț de ultimă oră despre taxele românilor. Se vor majora sau nu în 2021?

Florin Cîțu a făcut un anunț de ultimă oră despre taxele românilor. El a fost întrebat ce părere are despre declarațiile Ralucăi Turcan privitoare la o eventuală creștere a salariilor.

Florin Cîțu a spus că o să existe o discuție cu antreprenorii și sindicatele, ca să se ia o decizie. Conform premierului, Codul Fiscal nu o să se modifice anul acesta.

”În ceea ce privește salariul minim, aici trebuie să avem o discuție atât cu cei care plătesc salariul minim, cu antreprenorii, cu patronatele, dar și cu sindicatele. Este o discuție tripartită și vom vedea care este evoluția sa.

Suntem în al doilea an în care nu s-a întâmplat nimic cu Codul Fiscal. Și va rămâne așa. Eu am promis, în momentul în care am preluat portofoliul la Finanțe anul trecut, am promis și anul acesta, că nu vom modifica Codul Fiscal, nu vom crește taxele și nu vom introduce taxe noi. Așa va rămâne și anul acesta!”, a spus, marți, Florin Cîțu.