Florin Cîțu, adevărul despre o posibilă guvernare PNL-PSD. Ce sentimente ascunde premierul pentru partidul PSD

Premierul Florin Cîțu s-a aflat în cursul zilei de joi la Timișoara, acolo unde a fost întrebat despre o posibilă guvernare cu PSD. La scurt timp după afirmațiile făcute de Vasile Dîncu, președinte CN al PSD, cu privire la ideea unei guvernări cu PNL, Florin Cîțu s-a arătat extrem de categoric împotriva unei astfel de idei.

„Niciodată cu mine la guvernare şi la preşedinţia PNL nu vom avea o guvernare cu PSD. Asta este foarte clar, am fost un adversar al PSD din primul moment în care am intrat în Parlament, am avut cele mai multe moţiuni împotriva mea când eram ministru de Finanţe, nu există, pentru mine, nicio situaţie în care vom guverna cu PSD, cât sunt eu premier sau preşedinte al PNL”, a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă.