Florin Cîțu a făcut propunerile pentru înlocuirea miniștrilor demisionari. Pe cine a ales Premierul

Florin Cîțu a făcut un nou anunț după scandalul momentului din scena politică. Premierul a venit cu oameni noi pentru a reuși să înlocuiască miniștrii ce au demisionat, așa că toți românii ar trebui să știe care sunt propunerile pentru funcții.

Dan Barna și Dacian Cioloș anunțau că au decis să își retragă toți miniștrii aflați în componența guvernului, așa că a urmat un val de demisii. Florin Cîțu a analizat diferitele probleme și a decis să vină cu o listă de persoane, printre care se numără Tanczos Barna și Dan Vîlceanu, potrivit Antena 3.

Cu acestea fiind spuse, Klaus Iohannis a primit din partea lui Florin Cîțu propunerile pentru ministru interimar, iar Dan Vîlceanu a fost ales de premier pentru Ministerul Transporturilor, Cseke Attila pentru Ministerul Sănătății, Virgil Popescu pentru Ministerul Economiei, Tanczos Barna pentru Ministerul Cercetării și Florin Cîțu pentru Ministerul Fondurilor Europene.

Premierul a confirmat că demisiile miniștrilor USR și noile propuneri au fost trimise la Cotroceni. Recent, a avut loc o ședință internă, iar decizia ca miniștrii URS PLUS să plece de la guvern a fost anunțată chiar de Dan Barna în fața presei.

„În aceste zile care s-au scurs de la momentul în care am intrat în guvern, am arătat că se poate și altfel în această Românie. Nu se mai poate așa! Și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR PLUS.

Florin Cîțu a dinamitat conștient şi perfect responsabil această coaliţie cu bună știință și cinism. Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu.

La nivel personal pot să-mi reproșez că am fost mult prea împăciuitor. Premierul Florin Cîțu și-a pierdut cinstea obrazului. În momentul de față, noi ne-am înaintat demisiile, sunt irevocabile, certe.

Președintele Klaus Iohannis nu și-a exercitat până astăzi calitatea de mediator. Poate să arate României că este președintele de care avem nevoie cu toții.

Florin Cîțu și-a asumat împingerea din afara Coaliției a USR PLUS Este o decizie pe care am luat-o cu toţi colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Naţional şi în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici şi pe a mea şi a celorlalți miniștrii.

Mâine dimineață premierul le va avea pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care azi în Biroul Permanent a devenit ridicolă.”, a transmis Dan Barna.