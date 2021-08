Florin Chilian a spus adevărul despre Marius Moga. Secretul industriei muzicale s-a aflat, după atâția ani (exclusiv)

În vârstă de 52 de ani, Florin Chilian este unul dintre cei mai apreciați artiști români. Din nefericire, artistul are un mare of legat de industria muzicală din România, de care se declară foarte dezamăgit. Care este motivul și ce are de împărțit cu Marius Moga?

Florin Chilian a spus adevărul despre Marius Moga

Florin Chilian este de părere că lumea artistică de la noi este lipsită de valori și majoritatea ar trebui să-și aleagă altă meserie. De atacurile tăioase ale cântărețului nu a fost omis nici Marius Moga, compozitorul multor vedete din România și de peste hotare. Chilian nu are o părere deloc bună despre Moga, pe care îl acuză că nu are credibilitate muzicală.

„Ar trebui ca marea majoritate să se mai nască o dată și să-și aleagă altă meserie. Uniunea Compozitorilor din România nu e acceptată în străinătate, din lipsa credibilității muzicale. Ce să ne mai mire, atâta timp cât șef a fost Moga… Acum nu mai există promovare. Sunt băieți din ăștia care și-au făcut societăți, iau un artist, indiferent că are sau nu voce, îi iau 90 la sută din venituri, iar el încasează doar zece la sută și îl promovează. Nu trebuie să aibă voce. Dacă mai are și sâni și fund, vinde și mai bine.”, a declarat artistul într-un interviu pentru Impact.

Deși este dezamăgit de artiștii români actuali, Florin Chilian se declară împlinit muzical și este foarte mândru că, la toate concertele, publicul îi știa toate piesele. Artistul chiar a povestit un moment emoționant din timpul unui concert la Cluj-Napoca, când era răcit cobză.

„Eram răcit cobză, nu puteam nici să deschid gura. Publicul nu m-a lăsat să plec, eu am cântat la chitară, iar cei din public au cântat în locul meu toate piesele. Sala îmi știa toate melodiile. Apoi, acest moment s-a repetat cu ocazia unui alt concert, la Suceava.”, a povestit Chilian.

Unde îl poți asculta pe Florin Chilian

Artistul a mărturisit că urmează un turneu internațional care va ține toată luna august.

„Urmează un turneu internațional, până în primele zile din septembrie, când ne închid din nou. Bill Gates știe când se va termina cu pandemia asta, el a zis că în 2022, înseamnă că așa va fi. Gates e și ginecolog, și virusolog și prezicător, e de toate.”, a precizat artistul pentru Impact.

Înaintea muzicii a fost ciclismul

În copilărie, Florin Chilian a iubit sportul. Înscris la Clubul de ciclism Stirom București, înainte de a-și face buletinul, Chilian devine multiplu campion național la probele șosea, pistă, contratimp individual și pe echipe, între anii 1981-1985.

Primii pași în muzică

Mentorul său a fost Marcel Condruz, un prieten din copilărie, care l-a învățat primele acorduri de chitară. A fost dragoste la prima vedere, care a dăinuit chiar și în liceu, unde a făcut parte din brigada artistică. Apoi a pus bazele fomației Rubin, participând ca voce și chitară.

Deși este un munte de talent, Florin Chilian a reușit să-și lanseze primul său album – ”Iubi – Interfața la realitate” – abia la vârsta de 33 de ani, cu mari sacrificii financiare.