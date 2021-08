Oana Sârbu a trecut prin câteva momente greu de îndurat. Vedeta și-a pierdut unele dintre cele mai dragi persoane, printre care mama sa. Acum, aceasta a făcut dezvăluiri halucinante, explicând cum ar comunica, de fapt, cu ea.

Oana Sârbu a pierdut în anul 2020 multe persoane ce au fost aproape de inima sa. Mama vedetei a trecut printr-o lungă suferință înainte de a deceda, iar tatăl său a ajuns la spital chiar la începutul pandemiei.

Am fost foarte legată de părinții mei, chiar dacă ei nu m-au lăsat să cânt. Am un frate mai mare cu 10 ani decât mine.”, a dezvăluit aceasta la Prima TV.

„Tata are 86 de ani, este bine acum, am rămas doar cu el. Anul trecut a măturat un val de oameni dragi din familia mea. Un val de oameni trecuți de prima tinerețe.

Problemele nu s-au oprit aici pentru Oana Sârbu. Vedeta a trecut printr-o adevărată tragedie în momentul în care și-a pierdut nașa de botez. Aceasta nu a putut să își viziteze ruda în ultimele clipe, după ce căminul în care stătea sora mamei sale a intrat în carantină.

M-am gândit și mă gândesc des și acum ce a simțit ea în ultimele momente, când noi practic nu am mai putut s-o vedem.”, a mai spus vedeta.

În ultimele zile de viață, am dus-o la un cămin și nu am putut să mergem să o vizităm, pentru că s-a intrat în carantină.

De asemenea, Oana Sârbu a explicat că reușește să comunice cu mama sa ce a pierdut lupta cu problemele după ce vârsta și-a pus cuvântul. Vedeta își vede mereu ruda, păstrând câteva dintre hainele pe care le purta aceasta, dar și observând câteva asemănări între aceasta și fratele său.

„Problemele cu ea au început în urmă cu câțiva ani, vârsta și-a spus practic cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. Anul acesta, în august, se face un an de când mama a murit.

O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama. O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei.

Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea.”, a mai zis ea.