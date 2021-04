Ce îi face nevasta lui Marius Moga după ce bărbatul pierde nopțile: ‘D-asta am luat-o de soție’

Unul dintre cele mai frumoase și mai solide cupluri din showbiz-ul autohton, și anume Marius Moga și Bianca Lăpuște, au venit azi în emisiunea ”La Măruță”, unde au vorbit despre viața de familie.

De altfel, cei doi au venit platoul emisiunii îmbrăcați într-un mod asortat, semn că se pun de acord cu fiecare detaliu. Marius Moga a dezvăluit Bianca, soția sa, se implică activ în tot ce ține de muzica și de compozițiile artistului, ”trăgându-l la răspundere” dacă pierde nopțile pentru o piesă care ei nu-i sună ok.

”Ea lucreaza pe repertoriu si are o ureche foarte buna, e un feedback la rece al poporului. Exista si certuri intre noi pe tema asta. Imi zice uneori ”Pentru asta ai stat tu toata noaptea???”. Păi d-asta am luat-o de soție”, a mărturisit Moga despre frumoasa sa soție.

La această remarcă, Bianca Lăpuște a ținut să completeze: ”Mi-ai spus cativa ca ti am scos peri albi„, a spus aceasta.

Cât despre Maria, fiica lor în vârstă de cinci ani, și ea se implică în muzică, cântă la pian și petrece mult timp în studio.

”Maria e foarte creativă, compune, canta la pian. Nu mai e un copil mic, are personalitatea ei. Tot timpul imi da idei. Ii place muzica, studioul e o terapie pentru oricine. Maria petrece si foarte mult timp la bunici, cu ei ne-am scos. Ei au timp să mearga la tot felul de activitati cu ea. În plus, îsi doreste un fratior sau o surioara, noi i-am promis. Este despre acel moment, am mai fost pe acolo. Anul asta ne-am propus sa facem ce ne place, viata asta e, trebuie sa facem ce ne place, adică Virtual Production, muzica, familia”, au mai spus cei doi.