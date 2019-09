Florin Călinescu a răbufnit, după ce Rovana Plumb a fost respinsă la Bruxelles. ”Suntem zero!”

Florin Călinescu a postat un mesaj surprinzător pe o rețea de socializare, după ce Rovana Plumb a fost respinsă la Bruxelles. Din păcate pentru Partistul Social Democrat, propunerea lor pentru comisar european a fost respinsă de către Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European cu 15 voturi negative din 24. Care a fost mesajul lui Florin Călinescu din mediul online?

Florin Călinescu, mesaj după ce Plumb a fost respinsă la Bruxelles

Florin Călinescu, actor, jurat și om politic, a scris în mediul online un mesaj despre respingerea Rovanei Plumb la funcția pentru comisar european. Iubitul actor a susținut că „Plumb e istorie”, iar că Partidul Social Democrat are parte de zile grele căutând fără neștire din variantele prezente care ar putea să-o înlocuiască.

„Plumb este istorie. Ciolacu, PSD, zice că nu e o problemă că îia au respins-o pe madam din subiectul transporturi( ce ironie imbecilă). Că PSD are 10( zece) ( thece) variante ca să o înlocuiască. ciolacu, PSD, unu, de ce nu băgați toata lista, că poate trece clasa vreunul. Doi, transporturi? Adică unde suntem zero( zero)( thero)?!”

Florin Călinescu

Românii, revoltați de tot cese petrece

Prietenii din online ai vedetei și-au spus și ei durerile și au confirmat că ceea ce a scris actorul este semănător cu ceea ce cred ei. Majoritatea au susținut că treburile politice din țara noasttră nu contenesc să uimească, terminând deocamdată cu episodul de azi.

„Plumb este rușinea României! Toată clasa politică actuală ce ne reprezinta în Parlament este rușinea României! Și-au votat pensii, pensii speciale și simbrii magnifice fără să aibă nicio responsabilitate. Dorm, dorm și iar dorm, pentru asta noi toți plătim!”, „Variante ,,0″,Maestre ceață mare, a început și vântul a bate! Până la revelion 20 20 se va lumina poate!”, au fost doar câteva din comentariile internauților la postarea lui Florin Călinescu.