Florin Călinescu a ironizat-o pe soția lui Andi Moisescu. Ce a spus despre Olivia Steer

Ediția cu numărul 2 din sezonul 11 a emisiunii ”Românii au talent”, a venit și cu un moment plin de ironie, la masa juriului. Se pare că Florin Călinescu a ”atacat-o” subtil pe soția juratului Andi Moisescu, nimeni alta decât Olivia Steer.

Totul s-a întâmplat în momentul în care concurenta Marlena Botezatu a venit pe scenă și le-a dat impresia juraților că va pregăti ceva de mâncare. Dar înainte de numărul său artistic a spus că, judecând după vocea din culise, pare că chiar Olivia Steer va fi următoarea concurentă care intră pe scenă. În plus, acesta a și ironizat-o pe Olivia Steer, bătând un mic apropo la faptul că ea nu știe să gătească.

De altfel, Olivia Steer, soția lui Andi Moisescu, a spus, în urmă cu câțiva ani cum reușește să se mențină în formă. Aceasta este adepta stilului raw-vegan.

Aceasta a spus că în ciuda aparențelor, acest stil de a mânca nu este deloc restrictiv.

Motivul pentru care a adoptat acest stil de viață este că s-a informat, a citit mult și a ajuns la concluzia că modul în care se alimenta era unul greșit.

“In urma cu mai bine de sase ani, sora mea s-a imbolnavit de cancer, nu era primul caz in familie, tata murise cu un an inainte. Din carte in carte, cautand cu disperare informatii care s-o ajute pe ea, am aflat ca felul in care mancam era total gresit” .