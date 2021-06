Florin Busuioc l-a jignit pe Măruță la Pro TV: ‘Blondă mai ești, Cătăline’

Florin Busuioc a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a comentat vremea și vremurile. Cătălin Măruță a vrut să facă și o glumă cu Busu, însă acesta a avut o reacție neașteptată.

Busu este nelipsit din emisiunea lui Cătălin Măruță, aducând vești despre vreme, dar și comentând știrile care apar în presă.

Lui Busu i-a atras atenția cazul de la Euro 2020, când un un grup de suporteri francezi a ajuns la București, în loc să ajungă la Budapesta pentru a urmări partida dintre Franța și Ungaria. El a comentat în stilul caracterstic știrea.

Busu a continuat comentariile știrilor și a vorbit despre un caz care îl frământă.

”Mi se pare ingrijoratoare asta cu ursii care intra peste tot, nu e prea normal, dar e tot vina noastra. Ati distrus arealul in care traiesc ursii! E vai de capul nostru, zob suntem!”, a spus Busu.

În legătură cu starea vremii, Busu nu a adus vești îmbucurătoare. Din această noapte vremea se va schimba total, urmând ploi în aproape toată țara.

”E caldura mare, nu stiu ce se intampla, din N Africii a plecat o masa de aer foarte fierbinte, a plecat spre Spania, apoi spre Berlin, a ajuns la noi cand ne era mai drag. E un cod portocaliu de instabilitate in noaptea asta si va ploua rau de tot, in sud-vest, centru, nord si la munte, apropae in toata tara. Vantul va bate cu 80-100 km pe ora, poate sa cada si grindina, vor fi cantitati mari de apa.

Apoi intram intr-un cod galben tot de vremea rea, tot de instabilitate, o sa fie deranj destul de mare, cu cantitati mari de apa. Temperaturile mai scad un pic maine. Maine, maxima nationala va fi de 34 de grade, poimaine vor fi 35 grade C. După noaptea asta, în fiecare dintre serile care urmeaza pot sa apara ploi si vijelii in fiecare parte a tarii”, a spus Florin Busuioc în emisiunea lui Cătălin Măruță.